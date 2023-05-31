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Новости2023.05.31 13:01

В полиции - жалоба на возможное насилие со стороны работника посольства Украины

B
BNS, LRT.lt 2023.05.31 13:01
Флаг Украины
Флаг Украины / BNS nuotr.

Во вторник в полицию Вильнюса обратилась женщина по поводу возможного насилия со стороны сотрудника посольства Украины.

Как сообщил Департамент полиции, в полицию поступило заявление от 32-летней женщины о том, что в тот же день, около 16 часов сотрудник консульского отдела посольства причинил ей физическую боль во время конфликта на улице им. В. Кудирки.

Консульский отдел посольства Украины находится на улице им. В. Кудирки. Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская в среду подтвердила BNS, что, по предварительным данным, указанное лицо работает в посольстве Украины.

Пострадавшая не обращалась за медицинской помощью из-за физических травм.

Собран материал, свидетельствующий о причинении физической боли или легкого ухудшения здоровья.

По словам Самороковской, по данному инциденту начато расследование, дополнительной информации о нем пока нет.

# Литва# Украина
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