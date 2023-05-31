Роботизация и уменьшение продаж: ожидать ли сокращения сотрудникам крупных розничных сетей Литвы?

Всего за один год количество сотрудников в крупнейших сетях супермаркетов сократилось на 1 500 человек. Ритейлеры считают, что новое оборудование заменяет персонал, а аналитики полагают, что падение продаж способствует сокращению штата.

Хотя сети супермаркетов считаются одними из крупнейших работодателей в Литве и за рубежом, эта тенденция постепенно меняется: кассиров становится меньше, полы моют роботы, и все больше людей сами выбирают себе что и сколько они хотят взять.

19 мая прошлого года в Maxima, крупнейшем работодателе Литвы, работало 12 375 человек, в то время как 19 мая этого года их было на 662 меньше (11 713).

Резко сократилось число работников и в торговой сети Iki, где в мае прошлого года было 6 070 работников, а в этом году - 5 512.

Супермаркет / D. Umbraso/LRT nuotr.

Число сотрудников в Lidl за тот же период сократилось на 133 человека до 2 637 человек. Cетями, потерявшими меньше всего сотрудников за этот период, стали Norfa и Rimi - 53 (3 349) и 74 (3 230) соответственно.

Вместо работников - роботы?



Хотя количество работников в Norfa изменилось не так значительно, как в других компаниях, Дайнюс Дундулис, акционер сети, считает, что по мере роста зарплат предпринимаются попытки заменить работников роботами.

"Давным-давно, когда зарплата составляла 400 литов, мы даже не мечтали об автоматизации. Как ни просчитывай, все равно не окупится. Но сейчас, когда зарплаты стремительно растут, люди ищут способы заменить работника. Сейчас у нас автоматизированный склад, у нас есть роботы, которые моют полы, у нас есть электрические тележки. Мы стараемся организовать нашу работу таким образом, чтобы нам требовалось как можно меньше работников. Это неизбежно", - говорит предприниматель.

Он говорит, что в магазине есть три основные профессии: работа на кассе, разгрузка товаров и обслуживание витрин, - роботизация по-разному влияет на эти сферы.

"У нас меньше кассиров, зона разгрузки тоже сокращается за счет эффективности, а количество сотрудников у витрин остается прежним. Это дорогое удовольствие, но пока это нужно покупателю, оно будет у нас", - говорит Дундулис.

„Norfa“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

На вопрос, может ли сокращение числа работников в супермаркетах быть лакмусовой бумажкой для замедления экономического роста, Д. Дундулис заявил, что, по крайней мере, Norfa не ощущает никакого кризиса.

"Я не вижу никакого спада, никакого сокращения в нашей сети", - сказал Д. Дундулис в интервью LRT.lt.

Торговые сети постоянно ищут сотрудников

LRT.lt также связался с оставшимися 4 крупнейшими сетями супермаркетов в Литве и спросил их о причинах сокращения числа работников.

Индре Тракимайте-Шешкувене, директор департамента коммуникаций и корпоративных дел розничной сети Maxima, отмечает, что сокращение числа сотрудников связано с увеличением количества касс самообслуживания и внедрением с 2019 года технологии Scan&Go.

"Все больше покупателей открывают ее для себя и наиболее активно используют такие кассы для покупки большого количества товаров перед выходными и праздниками, так как экономят время, и не надо стоять у кассы. Кассы самообслуживания особенно ускоряют процесс в самых маленьких магазинах сети, куда покупатели обычно заходят для покупки единичных товаров в пиковое время. Естественно, с изменением поведения покупателей мы пересмотрели наши процессы и устранили лишние функции", - говорит И. Тракимайте-Шешкувене.

Maxima / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Однако она считает, что в будущем количество сотрудников в Maxima будет расти, на что повлияет строительство нового логистического склада, где вскоре будет создано 200 новых рабочих мест.

IKI объясняет, что сокращение числа сотрудников связано с оптимизацией процессов продаж, производства и логистики.

"Мы ввели кассы самообслуживания и электронные этикетки, поэтому мы переводим больше сотрудников в торговый зал и уделяем больше внимания обслуживанию клиентов", - говорится в ответе компании.

Ритейлер также не утверждает, что в будущем сократит число сотрудников, и говорит, что им просто будут поручены другие задачи.

"С быстрым внедрением касс самообслуживания, электронных этикеток и открытием отдельных магазинов сотрудники переориентируются на другие задачи - обслуживание покупателей в торговом зале, укладку товара на полках и выполнение оперативных задач "за кулисами", - написали в ответе представители IKI.

Хотя число сотрудников в магазинах Lidl сокращается, компания заверила LRT.lt, что сеть растет, и постоянно ведется поиск новых сотрудников.

Супермаркет / D. Umbraso/LRT nuotr.

"В настоящее время мы ищем сотрудников для новых магазинов в Вильнюсе, Каунасе и Гаргждае, а также начали набирать сотрудников для нового центра логистики в Вильнюсе. Ожидается, что новый центр логистики начнет работу в следующем году, и в нем будут работать более 200 специалистов", - говорит Сандра Савицкене, член правления Lidl Lithuania и менеджер по персоналу.

Со своей стороны, компания Rimi также считает, что количество работников уменьшается из-за внедрения технологий.

"Основными причинами сокращения числа работников являются технологические решения и оптимизация процессов. В связи со значительным увеличением стоимости часа работы все предприятия ищут наилучшие способы эффективной работы", - комментирует Вайда Кайкариене, руководитель отдела кадров Rimi Lietuva.

Объемы продаж розничных сетей снижаются

Пятрас Чепкаускас, руководитель отдела продуктов питания на портале сравнения цен pricer.lt, считает, что часть рабочих мест заменили роботы, но вторая причина - сокращение розничных продаж, которое особенно заметно после бума во время пандемии.

"Второй год подряд мы имеем ситуацию, когда объемы розничных продаж снижаются в постоянных ценах. (...) Просто торговые сети не выполнили домашнее задание во время пандемии и в результате теряют покупателей", - говорит Чепкаускас.

Деньги / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

Поскольку в первом квартале этого года литовская экономика сократилась на 3% ВВП и движется к рецессии, уровень безработицы в Литве может вырасти. Это может еще больше повлиять на количество работников в магазинах.

"Мы должны помнить, что, когда наступают кризисы, люди все равно хотят есть. В 2008 году объемы общественного питания упали, и люди, которые раньше питались в кафе, вернулись в магазины. Я помню, что продажи некоторых категорий товаров: специй, более экзотических продуктов, суши - сильно выросли, потому что люди стали готовить дома", - говорит Чепкаускас.

Хотя исследования показывают, что магазинам будет требоваться все меньше персонала, а число кассиров в ближайшие 10 лет сократится на 10%, Чепкаускас убежден, что потребность в персонале в магазинах будет существовать.

"У нас уже было несколько проектов без сотрудников, Amazon пытался сделать умный магазин без продавцов, но покупателей было немного. Предсказания о том, что физическая торговля умрет и все будет только онлайн, не сбылись. Когда закончилась пандемия, доставка еды на дом упала. (...) В будущем кому-то все равно придется забирать товар, класть его на полку. Есть проекты роботизации, но некоторые решения пока очень дороги, поэтому работники не исчезнут из магазинов", - говорит эксперт.

Александр Изгородин / Э. Блажевич/LRT nuotr.

Экономист Александр Изгородин отмечает, что с начала года продовольственная розница находится на нисходящей спирали.

Люди реже ходят в магазины или покупают меньше товаров по двум причинам. Первая, высокая инфляция, которая побудила некоторых потребителей начать экономить, тратя меньше на продукты питания. Вторая, повышение процентных ставок.

"В Литве в прошлом году 88% всех новых кредитов были выданы с переменными процентными ставками, а поскольку процентные ставки выросли, население ограничивает свое потребление, в том числе и продуктов питания", - говорит экономист.

Однако экономист уверен, что в конце года ситуация в секторе торговли продуктами питания стабилизируется.