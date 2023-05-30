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Новости2023.05.30 16:29

Freedom House: Россия сравнялась по демократичности с Беларусью

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.30 16:29
Россия
Россия / AP nuotr.

После полномасштабного вторжения России в Украину показатель российской демократии претерпел наибольшее падение за всё время исследования и сравнялся с белорусским. Об этом говорится в докладе Freedom House, который разобрала Re: Russia.

За год показатель демократии в России упал с 1,32 до 1,11 балла по семибалльной шкале. Снижение произошло по пяти показателям из семи: гражданское общество, независимые медиа, местное самоуправление, независимость суда и коррупция. Без изменения остались государственное правление и электоральные процессы.

По оценкам Freedom House, Россия демократизирована только на 2% и относится к категории консолидированных авторитарных режимов. В неё же эксперты включили Беларусь, Азербайджан и Таджикистан (демократизированы на 1%), Туркменистан (0% демократии), а также Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан (11%, 5% и 4% демократии соответственно).

Демократическая ситуация ухудшается во всех постсоциалистических и постсоветских странах 19-й год подряд. В военном 2022 году разрыв между демократиями и автократиями в регионе увеличился. В восточноевропейских и балканских странах показатели почти не изменились, а в постсоветских – медианно снизились на 0,7 балла, подсчитала Re: Russia.

Украине, несмотря на агрессию со стороны России, удалось сохранить демократичность на уровне 3,36 балла: сейчас она демократизирована на 39% и относится к категории транзитных режимов. Лучший показатель демократии – шесть баллов из семи – у Эстонии. Почти столько же у Латвии, Литвы, Словении и Чехии – всех их эксперты включили в категорию консолидированных демократий.

Радио «Cвобода»

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