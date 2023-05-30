Предприятия и учреждения Литвы подверглись кибератакам

Во вторник несколько крупных литовских предприятий, а также некоторые государственные учреждения подверглись хакерским атакам типа «отказ в обслуживании» (Distributed Denial of Service, DDoS), часть из них была осуществлена из России.

Коммерческая группа Avia Solutions Group (ASG) сообщила во вторник, что утром во вторник офисы компании в Ирландии, Литве, Латвии и других странах подверглись активным кибератакам, в результате чего была нарушена работа группы и более десяти веб-сайтов ее предприятий.

Директор Департамента технологий, инфраструктуры и развития группы Ромас Буткявичюс утверждает, что массовые кибератаки организуются из России.

«Когда стали проясняться обстоятельства, стало ясно, что атаки исходили из России. Мы знаем, что другие предприятия, в основном государственные, также подвергались подобным атакам», — сказал он для пресс-релиза.

Одно из крупнейших агропромышленных предприятий Литвы Linas Agro также подверглось DDoS-атаке – это подтвердила BNS ее менеджер по информационным технологиям и инфраструктуре Вилма Микуленайте. По ее словам, атаки были замечены еще в понедельник, в результате чего доступ к сайту пришлось отключить, он не работает почти сутки.

Она сказала, что компания впервые столкнулась с атакой такого уровня, ее происхождение и цели неизвестны.

Контролируемая концерном Icor группа по надзору за зданиями City Service также подтвердила BNS, что подверглась атаке хакеров, но ее пресс-секретарь Паулюс Угянскис не дал никаких комментариев.

Деятельность информационного агентства BNS во вторник утром на некоторое время была прервана из-за кибератаки.

Под удар также могли попасть и Союз стрелков, и другие крупные компании страны, пишет портал 15min. Союз стрелков заявил, что все еще расследует причины сбоев, но не исключает возможности кибератаки.

Национальный центр кибербезопасности подтвердил порталу 15min во вторник, что получил запросы об увеличении трафика DDoS-атак. В центре пообещали предоставить комментарий BNS позже.

Поток данных, использованный для дестабилизации, шел не только из Литвы, но и из зарубежных стран, в том числе из России.