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Литовский эксперт: "Размещая ядерное оружие в Беларуси, Москва, возможно, готовится к будущим переговорам"

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.05.30 13:02
Ядерное оружие
Ядерное оружие / Shutterstock nuotr.

Нелегитимный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предоставит ядерное оружие любой стране, которая присоединится к российско-белорусскому союзу. Он сделал это заявление российским государственным СМИ через несколько дней после того, как министры обороны обеих стран подписали в Минске соглашение о размещении российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. 

Артурас Плокшто, преподаватель Литовской военной академии, не верит, что кто-то присоединится к России и Беларуси.

"Президент Казахстана Касым Йомарт Токаев сказал, что он оценил эту шутку, дав понять, что не воспринимает ее всерьез", - сказал аналитик в программе "Важный час" на ЛРТ, добавив, что постсоветские страны Азии уже взяли на себя обязательство не располагать ядерное оружие на своей территории.

По словам эксперта, единственная страна, которая может присоединиться к этому предложению, это Армения, хотя и это весьма сомнительно.

К. Токаев и А. Лукашенко
К. Токаев и А. Лукашенко / AP nuotr.

Что касается планируемого размещения ядерного оружия в Беларуси, Плокшто подчеркнул, что такой шаг подвергнет большей опасности саму Беларусь.

"Все понимают, что места размещения ядерного оружия становятся мишенями. Хранилища, если там есть [ядерное] оружие или <...> есть подозрение, что там есть ядерное оружие, в случае серьезного кризиса становятся целью ответного или упреждающего удара. Если это Лида, как сейчас предполагается, то <...> жители Лиды должны быть обеспокоены", - говорит эксперт.

По словам А. Плокшто, Беларусь будет не первым местом хранения ядерного оружия, расположенным далеко от главного центра, у России есть хранилища ядерного оружия в Калининграде, Брянске и Белгороде, поэтому с точки зрения НАТО стратегическая ситуация не изменится, а решение России о размещении вблизи границы со странами НАТО нелогично.

"Поэтому, если это маневренные ракеты с дальностью действия более 2 000 километров, нет абсолютно никакой необходимости размещать их ближе к границе, тем более что чем ближе граница, тем более уязвимо место размещения, а на стороне НАТО есть управляемые ракеты, которые запускаются с самолетов, где расстояния не имеют значения", - объясняет А. Плокшто.

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко / AP nuotr.

Поэтому, по мнению эксперта, этот шаг является политическим, а не военным, и направлен на шантаж и запугивание западных стран. Более того, размещая ядерное оружие в Беларуси, Россия, возможно, готовится к возможным будущим переговорам и пытается занять более выгодную позицию.

"Пойти на жертвы и уступки. Тогда Россия скажет: "Хорошо, мы уступаем и выводим ядерное оружие из Беларуси", - объясняет он.

Кремль сохраняет контроль над ядерным оружием и решением о его применении. НАТО назвала этот шаг "опасным и безответственным", но заявила, что Путин вряд ли применит ядерное оружие, размещенное в Беларуси, в Украине или где-либо еще. По мнению американских аналитиков, этот шаг еще больше усиливает контроль России над Беларусью.

Ядерное оружие
К. Токаев и А. Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
# В мире# Беларусь
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