Глава ГСРЭ: снижение тарифов на газ обусловлено ситуацией на рынке

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) предлагает снизить цены на природный газ для бытовых потребителей во втором полугодии на 4-5 центов за кубометр с государственной компенсацией, и его председатель Ренатас Поцюс говорит, что это связано с падением цен на газ на рынке.

"Ситуация на рынке природного газа изменилась с тех пор, как были сделаны эти подсчеты (компенсаций за газ - BNS). Цена на природный газ продолжает снижаться, сегодня у нас цена ниже 30 евро за мегаватт-час. (...) Мы прогнозируем, что с 1 июля для бытовых потребителей, скорее всего, цены на природный газ будут ниже - на 4-5 центов за кубометр, в зависимости от группы потребителей", - сказал Поцюс журналистам в понедельник.

"Размер компенсации, который был представлен и находится в проекте правительства, останется неизменным, но в связи с тем, что сама ситуация на рынке меняется, это позволяет снизить цену потребителям", - добавил председатель ГСРЭ.

В эту среду правительство рассмотрит предложение Министерства энергетики о продлении с июля срока действия государственных компенсаций за природный газ для бытовых потребителей.

Ожидается, что новые цены на газ, которые будут действовать с 1 июля до конца декабря, будут утверждены ГСРЭ на этой неделе.

Компенсации будут действовать до конца этого года. Для их выплаты потребуется 54,48 млн евро из неиспользованных государственных заимствований в первом полугодии.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что рекомендует Литве прекратить выплату компенсаций за электричество и газ, а в случае нового скачка цен на энергоносители поддержку следует ограничить уязвимыми домохозяйствами и предприятиями и стимулировать энергосбережение.