На российской границе - украинские песни и литовские флаги: как прошел заплыв по Нямунасу

Украинская музыка и еще более гордо развевающиеся украинские флаги. Именно так участники заплыва Национальной экспедиции приветствовали россиян на другом берегу реки Нямунас и лодку с нарисованной буквой "Z".

В эти выходные на Нямунасе состоялся заплыв Национальной экспедиции, призванный почтить компанию Tesonet, которая внесла большой вклад в акцию поддержки Украины «Давай Радарить!».

По итогам кампании «Давай Радарить» было собрано 14 миллионов евро. На эти деньги Литва купила 12 обычных, стационарных радаров и 4 мобильных радара для специальных задач. Литовская компания "Tesonet" перевела более миллиона евро – жители Литвы пожертвовали 1 миллион 6 тысяч евро на радары, а "Tesonet" удвоила эту сумму.

Украинские песни, звучащие у границы с Россией

Во второй день мы провели большую часть времени, плывя вдоль российской границы. На правом берегу находится Литва, на другом берегу - Россия. Когда мы достигли этой части маршрута, флотилия суденышек собралась в единый поток. Это мера предосторожности.

Заплыв по Нямунасу / J. Deveikio / LRT nuotr.

Здесь мы несколько раз дрейфовали мимо российских пограничников, которые, хотя и наблюдали за нами в бинокль, проходили мимо, а также встречали российских рыбаков. Когда мы пересекали границу с Россией, и особенно когда мы приближались к Тильже (рос. Советск), где мост королевы Луизы через Нямунас соединяет Литву и Россию, и где на стене одного из домов нарисована большая буква Z, с девяти лодок звучала украинская музыка.

Хотя некоторые люди на российской стороне махали нам, не все были рады подобному зрелищу - некоторые из них делали агрессивные жесты и кричали.

Однако гордая демонстрация украинских флагов и украинская музыка были сильным знаком, сказал LRT.lt Эдмундас Якилайтис, руководитель "Stiprūs kartu".

"Насколько мы могли видеть, большинство людей на берегу махали нам руками, и лишь некоторые показывали то, что мы не хотели бы видеть. Тогда мы просто сделали музыку погромче. Были люди, которые, увидев украинские флаги на лодках, делали определенные жесты в нашу сторону. Но таких было меньшинство. Обычные россияне, сидящие и рыбачащие на берегу, приветливо махали руками несмотря на то, что на кораблях были огромные украинские флаги", - поделился Э. Якилайтис.

Заплыв по Нямунасу / J. Deveikio / LRT nuotr.

Украинские знаки сопровождали участников на всем пути, а руководитель "Stiprūs kartu" подчеркнул уникальную атмосферу.

"Это определенно уникальное плавание. (...) Для меня это было особенное путешествие. Я думаю, что люди, которые плыли с нами, получили впечатления, которые останутся на всю жизнь", - сказал Э. Якилайтис.

Его также порадовало, что шкиперы всех лодок охотно согласились бесплатно участвовать в заплыве.

"Мне кажется, что этот заплыв не столько о Stiprūs kartu и Blue/Yellow, сколько об обществе в целом - люди благодарны самым сильным компаниям Литвы за то, как они ведут себя в трудные времена", - сказал Э. Якилайтис о компаниях, которые пожертвовали больше всех во время акции «Давай Радарить!».

Й. Оман: быть здесь и жить здесь - привилегия

Заплыв по Нямунасу / J. Deveikio / LRT nuotr.

Йонас Оман, глава Фонда Blue/Yellow отметил, что, когда плывешь по Немунасу и видишь на другом берегу россиян, делающих нецензурные жесты, понимаешь, что сегодня невозможно общаться с соседней страной ни по какому вопросу.

"Когда проплываешь мимо России, берега, где на домах нарисованы буквы "Z", чувствуешь легкий дискомфорт и понимаешь, что придется потрудиться. Там просто безысходность. С Россией сегодня невозможно общаться никак, ни на какие темы. Когда мы приехали в Атмату, где со всех сторон Литва, это был такой вздох облегчения, наконец-то", - сказал Оман в интервью LRT.lt.

Однако эта поездка, по словам Й. Омана, была коротким отдыхом, которого так не хватает в последние годы.

"Для меня это был своего рода отдых, успокоение. Я впервые был на таком судне. Я вижу, что мы живем в очень серьезной стране. Я увидел, что в нашей стране много серьезных людей", - сказал Й. Оман.

Он также подчеркнул, что во время плавания осознаешь историческое богатство страны.

Заплыв по Нямунасу / J. Deveikio / LRT nuotr.

"Когда проплываешь мимо курганов, церквей, замков, понимаешь, что ты сам являешься одним из исторических слоев. Что-то было до тебя и что-то будет после тебя. Ты просто чувствуешь дыхание живой истории. Это привилегия - быть здесь и жить здесь", - сказал он.

T. Окманас: Ты понимаешь, что самое прекрасное находится прямо здесь

Томас Окманас, соучредитель Tesonet, который участвовал в поездке, отметил, что плавание по Нямунасу было одним из самых запоминающихся путешествий.

"Одно из лучших путешествий для компании, а для меня это действительно так. Есть что-то волшебное в литовских пейзажах. Ты понимаешь, что иногда не нужно далеко лететь и искать, потому что самое прекрасное находится здесь, рядом с тобой", - сказал бизнесмен в интервью LRT.lt.

По словам Т. Окманаса, одним из самых запоминающихся моментов поездки было увидеть Россию на другом берегу реки Немунас, что заставило его осознать, насколько большая граница у Литвы с соседом.

"Я никогда не думал, что у нас такая большая граница с Россией. Тем не менее мы отлично отдохнули, у всех прояснилось в голове, и нам было о чем подумать. Мы будем бороться снова ", - сказал Т. Окманас.

Заплыв по Нямунасу / J. Deveikio / LRT nuotr.

Литва - история успеха

Профессор Альфредас Бумблаускас участвовал в таком же заплыве 8 лет назад, но этот был другим, с изменившимся политическим контекстом.

"Я пытался жить воспоминаниями, но на этот раз Россия другая. (...) И в 2015 году это была горячая тема, потому что уже произошла оккупация Крыма, война на Донбассе. Так что я жил воспоминаниями, которые усугублялись геополитической ситуацией", - сказал профессор в интервью LRT.lt.

Он также поблагодарил команду Tesonet за вклад в кампанию "Давай Радарить!".

Заплыв по Нямунасу / J. Deveikio / LRT nuotr.

"Мы с сыном только что закончили писать книгу "История Литвы в подростковом возрасте". В конце книги подчеркивается, что история Литвы - это история успеха, и один из символов этого - Рута Мейлутите, стоящая на первой ступеньке пьедестала почета, с флагами России и США, развевающимися между флагом Литвы. Теперь я думаю, что в книгу можно было бы включить и Tesonet. Тем более что Томас Окманас был моим учеником", - сказал А. Бумблаускас.