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Новости2023.05.29 12:16

Опрос: скандал с чеками в мэриях опустил консерваторов в Литве на 4-ю позицию рейтинга

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BNS, LRT.lt 2023.05.29 12:16
Заседание Сейма
Заседание Сейма / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Так называемый "чековый скандал" с расходами в самоуправлениях переместил правящий Союз Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХК) со второго на четвертое место в рейтинговой таблице популярности и повысил рейтинг "аграриев", свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу порталом Lietuvos rytas.

Если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, то за СО-ЛХД проголосовали бы 7,9% опрошенных, между тем, в апреле таких было 9,9%.

Этот опрос проводился в то время, когда консерватору Юргите Шюгждинене, ныне уже бывшему министру образования, науки и спорта, приходилось объяснять прозрачность использования 13,8 тыс. евро в бытность членом Каунасского городского совета в 2019-2020 годах.

Опрос также частично охватил период, когда министр подала в отставку, поскольку не смогла предоставить документов, подтверждающих обоснованность расходов, президиум СО-ЛХД предложил инициировать досрочные выборы в Сейм, а если это не будет одобрено Сеймом, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что уйдет в отставку.

Консерваторов в рейтинговой таблице обогнали оппозиционный Союз "крестьян" и "зеленых" Литвы, поднявшийся с третьего места на второе, и Демократический союз "Во имя Литвы", переместившийся с четвертого места в тройку лидеров.

За "аграриев" в мае хотели проголосовать 9,4% респондентов (8,3% в апреле), 8,2% у было бы у демократов, что столько же, сколько и месяц назад.

Самой популярной партией в стране по-прежнему остается Литовская социал-демократическая партия, набравшая 18,1% голосов поддержки (18,2% а в апреле).

За партию "Свобода и справедливость" проголосовали бы 2,7% (2,1%), за Партию свободы - 2,4% (2,6%) опрошенных.

По данным опроса, четверть избирателей не знали, за кого они будут голосовать, почти 14% утверждали, что вообще бы не пошли на выборы.

Центр изучения общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus" провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas 17-21 мая, была опрошено 1 тыс. человек.

# Литва
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