Очередь к детскому ортодонту в Литве: вашего ребенка могут записать только на 2026 год

Семья, проживающая в Друскининкай, столкнулась с трудностями при обращении к ортодонту. Попытки матери получить срочную помощь для своей несовершеннолетней дочери с ограниченными возможностями не увенчались успехом. Женщина обратилась в клинику Каунаса, где ее дочь поставили в очередь на 2026 год по направлению врача. По данным Каунасской клиники, в настоящее время 2 000 пациентов ожидают приема ортодонта, а нагрузка на специалистов "более чем максимальная". В министерстве пожимают плечами и утверждают, что проводят политику сокращения очередей.

Девочке придется ждать 3 года, чтобы получить необходимое ей срочное ортодонтическое лечение, компенсируемое Фондом обязательного медицинского страхования. В свою очередь, Министерство здравоохранения уверяет, что большинство пациентов в Каунасе ждут в очереди к ортодонту 2-3 месяца.

Мать девочки считает, что лечение в поликлиниках не подходит

Илона (имя изменено, известно редакции), жительница Друскининкай, говорит, что ее несовершеннолетняя дочь нуждается в срочном ортодонтическом лечении, так как состояние зубов у ребенка сложное. По словам матери, ортодонтическое лечение, которое она ранее проходила в Алитусе, ей не подошло.

Стоматологические услуги / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Два-три года назад у моего ребенка диагностировали что-то не то. Мы поехали в Алитус, и там ортодонт поставил пластинку. <...> Моя дочь не выдержала ни первой, ни второй пластины, <...> пришлось менять лечение. В прошлом году обнаружили, что есть аномалия", - делится она.

Девочку отправили в клинику, и врачи сообщили ей, что ортодонтическое лечение в клиниках не подходит для ее дочери. Жительница Друскининкай решила обратиться в клиники Вильнюса или Каунаса, так как семья не может ездить на большие расстояния.

"В Клайпеду, Шяуляй или Паневежис мы точно не поедем. У ребенка инвалидность, и он не переносит дальних поездок", - сказала мама девочки.

Она пытается зарегистрироваться для посещения с начала года, но безрезультатно.

Женщина уже несколько месяцев - с начала 2023 года - пытается записать свою дочь к ортодонту в государственные медицинские учреждения. На свои запросы она получала ответы о том, что в клиниках сейчас нет возможности зарегистрироваться к ортодонту, нельзя это сделать и через esveikata.

Стоматологические услуги / Shutterstock nuotr.

"У меня кончилось терпение, и в марте я написала в Министерство здравоохранения", - говорит она. Она попросила предоставить информацию о том, как записаться на прием к ортодонту в случае необходимости срочного лечения.

В апреле Илона получила ответ не из министерства, а из Государственного фонда пациентов, который сослался на законодательство и предложил обратиться за лечением к ортодонтам в Алитусе.

"К тому же ортодонту, к которому мы ходили и остались недовольны лечением", - сожалеет она.

Она добавила, что звонила в клиники Santara в Вильнюсе, но, по ее словам, дозвониться туда невозможно. "В Друскининкай нет ортодонта. Его нет и никогда не было", - говорит Илона.

Лечение в частных клиниках было бы роскошью

Она добавляет, что обращались только в государственные клиники, потому что для семьи важно получить компенсацию за лечение. Семья не может обращаться в частные клиники из-за финансового бремени.

Стоматологические услуги / Shutterstock nuotr.

Однако ради своего ребенка она подумала о том, чтобы пойти к ортодонту в частную клинику. И снова она оказалась в тупике - частные клиники записывают в лист ожидания только на октябрь и ноябрь.

Жительница Каунаса избегает очередей, выбирая частное лечение

Другая жительница Каунаса, желая избежать длинных очередей к ортодонтам, решила отвести своего сына в частную клинику. Аушра (имя изменено, известно редакции) довольна этим решением, потому что не ждала в очередях, а 5 лет лечения уже дали свои результаты и помогли избежать осложнений.

"Проблема у мальчика была минимальной, но ему нужна была помощь, и я оценила ситуацию - если я буду ждать 2-3 года, чтобы встать в очередь, проблема не уйдет, а только усугубится. Я поняла, что то, что я могу сделать сейчас за сотни евро, потом будет стоить мне тысячи, потому что ребенок растет, а для того, чтобы получить компенсацию, нужно соответствовать критериям", - говорит жительница Каунаса.

Она вспоминает, что помощь и лечение у ортодонта она получила быстро, и уже через полтора месяца ее сын носил пластинку.

Стоматологические услуги / D. Umbraso/LRT nuotr.

Каунасские клиники могут принимать только 10-15 новых пациентов в месяц

LRT.lt связался с Каунасскими клиниками по поводу ситуации, когда дочери жительницы Друскининкай предложили ждать приема ортодонта до 2026 года.

Профессор Кристина Лопатене, заведующая ортодонтической клиникой Каунасской клиники, говорит, что в учреждении ждут консультации ортодонта тысячи пациентов. Она напоминает, что услуги предоставляются в соответствии с регистрацией пациентов в очереди.

"В настоящее время ортодонтическая клиника принимает максимальное количество пациентов, которое может быть обслужено, и в очереди на консультацию к ортодонту стоят 2 000 пациентов. Количество регистратур не ограничено, но на данный момент очередь действительно очень длинная. Ежемесячно клиника может принять только 10-15 новых пациентов, а на консультации и лечение ежемесячно обращаются 200-300 пациентов", - говорит К. Лопатене об очередях.

По ее словам, при таком высоком спросе у ортодонтов максимальная нагрузка, поэтому пациентов следует направлять в другие медицинские учреждения.

"В Каунасской клинике нет возможности предоставлять еще больше услуг, так как нагрузка на одного ортодонта уже превышает максимальную, поэтому мы советуем пациентам обращаться в другие медицинскоие учреждения (их 21), которые предоставляют ортодонтические услуги, финансируемые государством", - говорит руководитель ортодонтической клиники.

Министерство уверяет - в очереди в Каунасе надо ждать 1-2 месяца

Представитель Государственного фонда пациентов Йоланта Нормантене подтвердила, что ортодонтическое лечение детей с ортодонтическими аномалиями покрывается страхованием. Согласно этому положению, лечение дочери Илоны должно быть компенсировано.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

На вопрос о случае с дочерью Илоны, фонд страхования ответил следующее: "Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Существует реальный спрос на эти услуги, но количество ортодонтов, как в партнерах по договору, так и в медицинских учреждениях, имеющих договоры с Территориальными кассами недостаточно для удовлетворения спроса".

Министерство здравоохранения не уточнило, что делать семье Илоны, которая застряла в длинных очередях к ортодонтам. Пресс-секретарь Министерства Юлиан Галишанский напомнил, что при выдаче направления пациент должен быть проинформирован о медицинских учреждениях (должно быть указано не менее трех), которые предоставляют соответствующие услуги индивидуальной медицинской помощи.

Он также привел статистику очередей на прием к врачам в Каунасе. По их данным, три четверти пациентов попадают к ортодонту в течение 1-2 месяцев.

Министерство заверяет, что у него есть политика по сокращению очередей на приеме у врачей.

Стоматологические услуги / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Министерство здравоохранения и другие ответственные органы принимают комплексные меры по сокращению очередей на прием к врачам: снижают административную нагрузку на врачей, перераспределяют роли специалистов, совершенствуют электронное здравоохранение. Особое внимание уделяется планированию человеческих ресурсов, поощрению врачей выбирать работу в регионах и увеличению числа финансируемых государством мест в тех областях, в специалистах которых больше всего нуждается национальная система здравоохранения Литвы", - говорится в комментарии.

Пациенты могут узнать, как долго им приходится ждать приема врача в разных городах или медицинских учреждениях, обратившись к табло очередей.