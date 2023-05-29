Исследование поколения, родившегося в независимой Литве: одиночный образ жизни и нежелание брать на себя ответственность

Первое поколение, выросшее в независимой Литве. Каково оно? Этим вопросом задается ученый Лайма Жилинскене, доцент философского факультета Вильнюсского университета (VU FIF). В программе ЛРТ "Добрый день, Литва" она рассказала, что молодое поколение отличается желанием не брать на себя ответственность, оно также отказывается от планирования семьи и детей или, по крайней мере, откладывает это на будущее.

К "первому поколению независимой Литвы" относятся люди, родившиеся после 1990 года, а исследование доцента Жилинскене охватывает людей, родившихся между 1980 и 2000 годами. По словам гостьи программы, о поколениях советской эпохи проведено много исследований, но о поколении, родившемся в период независимости, данных не хватает.



В ходе исследования участники рассказывали истории своей жизни, жизни своих родителей, бабушек и дедушек. По словам Лаймы Жилинскене, таким образом мы получаем жизненный опыт за период около 100 лет.

"Этот вид исследования помогает нам, во-первых, обнаружить или изучить определенные поведенческие модели. Во-вторых, мы можем очень четко увидеть влияние семьи на участников, то, как родители участников смогли адаптироваться в этот период трансформации. И это отражается на детях, - говорит Л. Жилинскене. - У этого поколения (родителей респондентов - LRT.lt) сильный акцент на профессиональной безопасности и финансовой стабильности".

По словам исследователя, отношение поколений к семье также различается. Те, кто родился после 1990 года, больше ориентированы на так называемую модель одиночного образа жизни.

Молодежь / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Они утверждают, что эта модель жизни основана на стремлении к профессиональной карьере, профессиональному развитию. Они также говорят, что хотят иметь более продолжительный и качественный досуг. Однако также преобладают люди, которые говорят, что не хотят брать на себя обязательства", - говорит она.

Нежелание брать на себя обязательства приводит к тому, что молодое поколение детей не планирует или откладывает на будущее, комментирует Л. Жилинскене результаты исследования отношения к семье.

"В качестве примера я приведу слова одного из участников исследования. Он сказал: "У меня уже есть собака, и я знаю, что это значит - это тоже живое существо, которое требует обязательств, - говорит доцент VU FIF. - Представьте себе, если бы у меня были дети? Тогда мне пришлось бы взять на себя обязательства на всю жизнь!".

Хотя в исследование вошли люди, родившиеся в период с 1980 по 2000 год, в нем также представлены некоторые данные о поколении, родившемся после 2000 года, известном как поколение Z. По словам Жилинскене, новое поколение может быть сестрами, братьями или детьми участников исследования.

"Те, кто родился после 1990 года, наблюдая за теми, кто родился после 2000 года, кто всего на десять лет моложе их, говорят, что они совершенно не похожи на них. Например, одна из участниц говорит, что у нее есть сестра на десять лет моложе ее и замечает очень большие различия. Еще предстоит выяснить, насколько это поколение будет отличаться от других в будущем, когда будут проведены исследования, но уже сейчас я могу сказать, что глобальные ситуации, охватившие мир, такие как пандемия коронавируса и война, сыграют большую роль.



Интересно также отметить, что аналогичное исследование было проведено в странах Балтии американцами. Они пришли к выводу, что в целом жизнь людей в этих трех странах, включая Литву, начала улучшаться только с 2014 года. Как мы видим, это продолжалось недолго, потому что потом пришла пандемия COVID-19 и война в Украине", - заключает Лайма Жилинскене.