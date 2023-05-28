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Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.28 22:24
Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют победу
Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют победу / AP nuotr.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил себя победителем во втором туре выборов главы государства.

"Мы будем править страной ближайшие пять лет", — сказал Эрдоган своим сторонникам в Стамбуле.

По предварительной информации, после подсчёта почти 100% урн для голосования, действующий президент набирает чуть больше 52% голосов избирателей. Его соперник – кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает почти 48% голосов.

Как и в первом туре выборов, за конкурента Эрдогана проголосовали крупные города — Стамбул и Анкара.

Явка на выборах превысила 85%.

На зарубежных участках обработано более 63% урн. За границей явка составила 52%. Свои голоса Кылычдароглу, в частности, отдали избиратели в Соединённых Штатах и России.

По данным Верховного избирательного совета Турции, второй тур выборов прошёл без нарушений. При этом журналисты зафиксировали нападения на наблюдателей на некоторых участках. В одном из пригородов Стамбула в списке избирателей оказалась местная жительница, которая умерла восемь лет назад.

Первый тур выборов прошёл 14 мая. Требуемых для победы 50% голосов не набрал ни один кандидат. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей, за Кылычдароглу - почти 45%.

Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания страна окончательно превратится в автократию.

Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он повернёт страну на новый курс, "возрождая демократию после нескольких лет государственных репрессий" и восстанавливая связи с Западом. Он также обещал, что сохранит дружественные отношения и с Россией, однако за несколько дней до выборов Кылычдароглу обвинил Кремль во вмешательстве в ход предвыборной кампании.

По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным.

Радио Свобода

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