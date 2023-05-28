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Новости2023.05.28 16:33

Часть жителей столичного Науяместиса – против идеи назвать безымянный сквер Израильским

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BNS 2023.05.28 16:33
Флаг Израиля
Флаг Израиля / AP nuotr.

Часть жителей столичного района Науяместис противятся идее вильнюсского самоуправления назвать сквер в их районе в честь государства Израиль.

Жители многоквартирного дома, находящегося рядом со сквером, написали в самоуправление, что не одобряют такую ​​идею.

Они утверждают, что сами помогали благоустраивать этот сквер – посадили более 150 кустарников, поэтому просят консультироваться при принятии решений и не одобрять названий, «являющихся инородными телами в уютной среде нашего старого города».

Самоуправление Вильнюса решило назвать одно из столичных пространств в честь Израиля, получив просьбу посольства этой страны, но окончательное решение будет принимать городской совет.

По словам представительницы общины Gėlių parko Моники Матулёне, ей непонятно, почему в честь Израиля хотят назвать сквер в Науяместисе, у которого с этой страной «нет никаких исторических связей».

«Почему сквер должен получать это название, тогда как для него существует много других подходящих названий? Например, это мог бы быть сквер Синих Вод, напрямую связанный с князем Альгирдасом. Решать должны жители, а самоуправление, к сожалению, не хочет знать их мнение», – сказала Матулёне.

Глава общины не понимает, почему в Вильнюсе вообще должно появляться пространство, названное в честь Израиля.

«Мы не знаем такой практики в мире, чтобы общественное место в свободном и независимом государстве называлось именем оккупанта. То, что Израиль оккупирует Палестину, – это очевидный факт, который признают ООН, Евросоюз, практически все страны мира и мировые правозащитные организации», – сказала она.

Самоуправление намерено принять решение о названии сквера в Науяместисе на заседании совета 7 июня.

Глава муниципальной комиссии по исторической памяти Камиле Шярайте подтвердила агентству BNS, что обращение жителей получено и на него будет дан ответ.

Она сообщила, что городская власть обязана лишь информировать жителей о происходящих изменениях, но никак не согласовывать с ними названия общественных пространств.

«Не думаю, что какие-то мероприятия посольства Израиля будут беспокоить жителей. Они только добавят жизни этому скверу», – сказала член совета.

«Не каждая вильнюсская улица или общественное пространство должны отражать в своем названии историческую связь. В Старом городе мы даем названия, которые связаны с историческими личностями или событиями, но бывают и другие случаи», – добавила Шярайте.

Политик сказала также, что Израиль является важным стратегическим партнером Литвы, в которой проживает большая община литваков.

# Литва# Вильнюс# Израиль
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