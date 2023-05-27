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Новости2023.05.27 09:22

В Вильнюсе нетрезвый судья оказался в центре конфликта

B
BNS 2023.05.27 09:22
Суд (ассоциативное фото)
Суд (ассоциативное фото) / T. Urbelionis/BNS nuotr.

В пятницу вечером судья вильнюсского апилинкового суда в состоянии алкогольного опьянения ввязался в конфликт с полицией.

По данным департамента полиции, инцидент произошел после 20:00. В полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина конфликтует с охранником кафе, расположенного на улице Укмергес, и не уходит из помещения.

По приезде на место происшествия полицейские задержали человека, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался судья апилинкового суда города Вильнюса, 1963 года рождения. Он отказался проверяться на трезвость.

По утверждению полицейских, мужчина не выполнял их требований и оскорблял их.

На него составлен протокол об административных правонарушениях, заключающихся в распития спиртных напитков в общественных местах, невыполнении указаний должностных лиц и унижении их чести и достоинства.

# Литва
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