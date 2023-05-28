Компания Telia запретила своим сотрудникам пользоваться приложением TikTok на рабочих устройствах

Телекоммуникационная компания Telia запретила своим сотрудникам использовать китайское приложение TikTok на рабочих компьютерах и телефонах, передает издание Ilta-Sanomat.

Запрет действует во всех странах, где работает компания, в том числе в Литве, Латвии и Эстонии.

Решение было принято в интересах безопасности.

«Органы безопасности в нескольких странах подняли вопрос об угрозах, связанных с использованием TikTok. Сети Telia являются частью критической инфраструктуры, поэтому на основе тщательного анализа мы решили отключить приложение на рабочих устройствах», — сказал менеджер по безопасности Telia Калле Каасалайнен.

В феврале членам Еврокомиссии запретили пользоваться приложением TikTok. Они должны были удались это приложение не позднее 15 марта 2023 года. Похожие ограничения ввели США и Канада.

В середине мая губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал запрет на использование китайского приложения TikTok на личных устройствах. Запрет вступит в силу с 1 января

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, которая связана с правительством Китая. Правительства стран Европы обеспокоены, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии и ее разведывательным службам собирать огромные объемы данных по всему миру, в том числе о политической сфере.

В свою очередь TikTok заявляет, что решения о запрете приложения ошибочны и основанным на фундаментальных заблуждениях, а приложение защищает данные своих пользователей.

Новая газета. Балтия