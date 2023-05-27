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Новости2023.05.27 09:30

Польша закроет свою границу для грузового транспорта из Беларуси и России

ГА
Голос Америки 2023.05.27 09:30
Карта Европы, территория Польши
Карта Европы, территория Польши / фото Shutterstock

Министр внутренних дел Польши также пообещал добавить в санкционные списки несколько сотен белорусских чиновников, в ответ на оставление в силе приговора журналисту Анджею Почобуту, приговоренному судом в Беларуси к заключению.

Польша закроет свою восточную границу для грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси и России, до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном в пятницу министерством внутренних дел Польши. Согласно обоснованию постановления, запрет необходим для «обеспечения общественной безопасности».

Польские власти пошли на этот шаг на фоне общего ухудшения польско-белорусских отношений.

Ранее белорусский суд оставил в силе приговор белорусскому активисту и журналисту, этническому поляку Анджею Почобуту, осужденному 8 февраля к восьми годам лишения свободы по статьям о «разжигании вражды» и о «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

Хотя в пятничном постановлении о границе не упоминалось дело Почобута, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский написал в Твиттере, что в ответ на драконовский приговор Почобуту Польша добавит несколько сотен белорусских чиновников в санкционные списки.

Ранее Польша уже закрыла некоторые пункты пересечения границы с Беларусью после заключения Почобута в тюрьму и высылки польских дипломатов из Минска.

Польша стала убежищем для множества политических противников режима Александра Лукашенко, а также белорусских активистов и журналистов. Варшава также является одним из самых важных партнеров Киева с начала российского вторжения в Украину.

Польша также обвиняет Беларусь в том, что та искусственно создает миграционный кризис на границе, привозя людей с Ближнего Востока и Африки и пытаясь вытеснить их через границу. Хотя число пересекающих границу мигрантов ниже, чем это было на пике кризиса с мигрантами в 2021 году, польская пограничная служба ежедневно сообщает о десятках попыток нелегального въезда в Польшу со стороны Беларуси.

Голос Америки

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