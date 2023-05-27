Швеция надеется вступить в НАТО к июлю

По мнению главы шведского МИДа, настало время для Турции и Венгрии ратифицировать заявку Швеции на членство в альянсе

Швеция все еще надеется стать членом НАТО к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. Об этом в пятницу заявил в пятницу министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром.

«Не будет никакого плана Б или чего-то подобного. План Б — это план А — это полноправное членство в НАТО, и это то, над чем я и правительство будем работать на всем пути до Вильнюса», — сказал Бильстром журналистам.

Российское вторжение в Украину побудило Швецию и Финляндию отказаться от давней политики неприсоединения к военным блокам и для усиления своей обороны искать членства в НАТО. Финляндия вступила в НАТО в апреле этого года, но членство Швеции было задержано возражениями Турции и Венгрии, хотя Финляндия и Швеция подавали заявки на членство в НАТО одновременно.

В Турции в это воскресенье пройдет голосование во втором туре президентских выборов и Тобиас Бильстром выразил надежду, что парламент Турции начнет процесс ратификации заявки Швеции на членство в НАТО сразу после того, как определится политическая картина в стране.

«Турции пора начать процесс ратификации и выполнить свою часть сделки», — сказал Тобиас Бильстром.

Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение в Мадриде в июне 2022 года, направленное на решение проблем турецкой безопасности. Но Анкара продолжает тянуть с ратификацией заявки Швеции, заявляя, что Стокгольм дает политическое убежище боевикам, которых Турция считает террористами.

Венгрия также затягивает голосование по заявке Швеции, ссылаясь на недовольство шведской критикой деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении демократии и верховенства права.

Тобиас Бильстром подчеркнул, что непонятно, какие конкретно возражения были у Будапешта против членства Швеции в НАТО. «Венгрия на саммите в Мадриде в прошлом году поддержала предоставление Швеции статуса приглашенной страны без каких-либо условий, — сказал он. — Наше твердое мнение, что они должны начать ратификацию».

22 марта парламент Швеции официально одобрил законопроект, позволяющий стране вступить в НАТО, когда ее заявление будет ратифицировано всеми 30 членами альянса.

4 апреля Президент США Джо Байден приветствовал официальное вступление Финляндии в НАТО и призвал Турцию и Венгрию без промедления завершить процесс ратификации заявки Швеции на присоединение к альянсу.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года. Они надеялись на быстрый процесс присоединения и были застигнуты врасплох возражениями Турции и Венгрии. На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО только Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку Швеции, а до этого затягивали и вступление Финляндии. Для приема в состав НАТО новых членов требуется одобрение со стороны всех 30 стран, входящих в альянс.

Голос Америки