Испанско-русский стыд. Матвей Ганапольский – о голых людях

Как-то так получилось, что я прежде не знал выражения "испанский стыд". Потом мне объяснили, что это когда кто-то сделал какой-то идиотский поступок, а стыдно почему-то тебе. Причем этого кого-то ты можешь и не знать, например, ты просто прочитал об этом в интернете.

Я проверил себя и понял, что в жизни сталкивался с подобным испанским стыдом. Однако почему-то стыдно было не во всех случаях, а в весьма определённых. Иногда посторонний человек может совершить нечто позорное, но ты пройдешь мимо, не замечая, а в иных случаях тебе его поступок как пощечина. В чём разница? Ответ на поверхности: ты ощущаешь испанский стыд, когда поступок постороннего касается лично тебя.

Ну, вот вам свежий пример. Приходит к Владимиру Путину глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, и они разыгрывают под камеру сценку. Зорькин говорит: а я кое-что с собой принёс! Путин, сидя за столом, с деланным удивлением спрашивает, что именно. Зорькин достаёт французскую карту середины XVII века, говорит, что этот документ он нашел в архиве суда и на ней нет никакой Украины. Путин подходит, и далее уже следует его монолог, из которого становится ясно, что он об этом "давно говорил" и что, конечно же, Украины нет. И вот они оба так стоят: один говорит, что Украины не существует, другой поддакивает.

Боже, почему в этот момент стыдно не им, а мне?! Ведь это не я, а Зорькин заявляет, что явился к Путину с сюрпризом, но это неправда – Путин знает, что принёс Зорькин. Ведь это не я, а Зорькин заявляет, что нашёл карту XVII века в архиве Конституционного суда, который был создан 12 июля 1991 года.

Ведь это не я, а Путин стоит над этой картой и заявляет, что Украины не существует. Но не говорит почему-то о том, что существует Межгосударственный договор между Россией и Украиной о признании границ и территорий, подписанный в 1997 году в Киеве. Это был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания существующих границ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, и он вступил в силу в апреле 1999 года после ратификации парламентами обеих стран. Лишь в 2018 году Украина решила не продлевать действие этого договора из-за конфликта с Россией по поводу Крыма и Донбасса.

Не я, а Путин захватил Крым и Донбасс; не я, а он все эти годы признавал границы соседа, но сейчас стоит над картой и говорит, что Украины нет. Как будто признания границ никогда не было. Как будто не было подписи Российской Федерации под этим договором. Почему же ему не стыдно, а стыдно мне?

Поверьте, я долго размышлял об этом психологическом феномене и, кажется, нашёл ответ. Представьте себе голого человека на пляже в Турции. Он бегает по пляжу и орёт: Россия сильнее всех. Вы посмотрите на этого человека и скажете, что он идиот, не более. Но представьте себе ту же картину, но этот человек обмотан знаменем России. Думаю, именно тут вы почувствуете стыд за него, потому что получается, что, бегая голым по пляжу и угрожая туристам, он представляет не себя, а страну. Но я-то не голый, не бегаю по пляжу, никому не угрожаю! Потом в кафе туристка из Польши говорит мне: "Ну этот ваш русский, сегодня устроил цирк!" Я начинаю объяснять, что этот русский не мой, что я бы такого никогда не сделал. Но объяснять бесполезно, потому что он опозорил страну и, соответственно, всех граждан этой страны. Кстати, это реальный случай.

Однако вернёмся к Путину и Зорькину. Итак, перед нами два топовых государственных деятеля – президент, отвечающий за соблюдение прав и свобод граждан, и глава важнейшей правовой институции, контролирующей главу государства и отвечающей за соответствие его действий букве Основного закона. И вот эти два важнейших для России человека разыгрывают пошлейшую буффонаду, которую наблюдает вся страна. Зорькин притащил карту, но не вспоминает о договоре, а Путин талдычит, что Украины нет, хотя именно с ней он воюет своей личной войной и уже угробил сотни тысяч ни в чем не повинных людей! То есть вагнеровцы девять месяцев брали крохотный Бахмут; кремлёвские пропагандисты прямо признают, что будущее украинское наступление может быть для России фатальным; армия России перешла в глухую оборону; какие-то вооружённые группы, которых Россия называет террористами, вошли на территорию страны, а в интернете Игорь Гиркин и Евгений Пригожин каждый день предрекают для страны катастрофу. Но в кабинете президент страны, который представляет весь народ (даже тех, кто за него не голосовал), продолжает твердить, что Украины нет. А Зорькин, который должен остановить Путина, поддакивает.

Я не хочу рассуждать сейчас о войне как таковой, о вранье и насилии, которые стали главными российскими скрепами. Не хочу говорить о российском обществе, которое не может остановить собственное уничтожение. Я пытаюсь понять другое: как мне перестать ощущать стыд за действия людей, которые захватили страну и от её имени совершают преступления. И им не стыдно. А стыдно мне. Видимо, надо поработать над собой и научиться его глушить. Вырвать из себя этот испанско-русский стыд.

Радио Свобода