Финляндия начала проверку банковских вкладов граждан России и Беларуси

Министерство иностранных дел Финляндии потребовало от банков предоставить информацию о депозитах российских и белорусских клиентов, чьи вклады составляют более 100 000 евро.

Кредитные организации должны составить списки с именами владельцев вкладов, указав технические данные, а также данные о дате рождения, гражданстве, наличии видов на жительство и основаниях их получения, а также о сумме вклада.

Это требование основано на пункте 1 статьи 5g Регламента Европейского Совета № 833/2014. Дедлайн для предоставления данных — 27 мая 2023 года.

Регламент был принят ЕС в 2014 году и неоднократно поправлялся. Требование отчета о вкладах российских граждан, превышающих 100 000 евро, было введено год назад.

В соответствии с регламентом, банки должны предоставлять обновленную информацию о суммах таких депозитов каждые 12 месяцев.



Новая газета - Балтия