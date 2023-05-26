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Финляндия начала проверку банковских вкладов граждан России и Беларуси

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.26 16:40
Хельсинки
Хельсинки / Shutterstock.com

Министерство иностранных дел Финляндии потребовало от банков предоставить информацию о депозитах российских и белорусских клиентов, чьи вклады составляют более 100 000 евро. 

Кредитные организации должны составить списки с именами владельцев вкладов, указав технические данные, а также данные о дате рождения, гражданстве, наличии видов на жительство и основаниях их получения, а также о сумме вклада.

Это требование основано на пункте 1 статьи 5g Регламента Европейского Совета № 833/2014. Дедлайн для предоставления данных — 27 мая 2023 года.

Регламент был принят ЕС в 2014 году и неоднократно поправлялся. Требование отчета о вкладах российских граждан, превышающих 100 000 евро, было введено год назад.

В соответствии с регламентом, банки должны предоставлять обновленную информацию о суммах таких депозитов каждые 12 месяцев.

Новая газета - Балтия

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