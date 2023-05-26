Прокурор Кунигелис отстранен от должности

Прокурор Дайнюс Кунигелис, контролировавший ход досудебного расследования по делу о краже денег у канцлера Вильнюсского архиепископства Кястутиса Паликши, подозреваемого в сексуальных преступлениях, в пятницу был отстранен от работы и сам попросил об увольнении.

"Прокурор отстранен от исполнения своих обязанностей, вчера были проведены предварительные досудебные следственные действия", - сообщила журналистам в пятницу генеральный прокурор Нида Грунскене.

В прокуратуре сообщили, что ранее было получено ходатайство об отстранении прокурора от должности, но оно пока не удовлетворено.

"Следует отметить, что удовлетворение такого ходатайства не приостанавливает расследование и не ограничивает возможность наложения на лицо служебной или иной ответственности, а также взыскания при наличии оснований", - заявили в прокуратуре.

По указанию генпрокурора Грунскене Отдел внутренних расследований Генеральной прокуратуры также проводит служебное расследование в отношении поведения прокурора.

В пятницу портал Delfi сообщил, что прокурор отвез молодого человека, о котором идет речь в этой истории, в загородный дом и говорил с ним об отношениях и сексуальной ориентации.

Кунигелис контролировал ход досудебного расследования, а позже поддержал государственное обвинение по уголовному делу, в котором ксендз Паликша был признан потерпевшим. Молодой человек, обвинивший священника в сексуальном насилии, украл у него 7 тыс. евро, и священник в связи с этим обратился в полицию.

Портал сообщил в четверг, что 19-летний юноша рассказал правоохранительным органам, что поддерживал интимные отношения с канцлером Вильнюсского архиепископства, когда ему было всего 15 лет. Он утверждал, что в течение многих лет получал за это очень большие суммы денег.

Правоохранительные органы начали расследование по факту принуждения к сексуальным отношениям и провели обыски. В итоге священнослужитель был оштрафован за хранение порнографических материалов, а обвинение в принуждении к половым отношениям было снято, поскольку не было доказано, что юношу принуждали к этому.

В то же время сам юноша был осужден за присвоение денег. Как сообщает Delfi, после того, как приговор был объявлен и вступил в законную силу, поддерживавший обвинение по этому делу прокурор Кунигелис предложил осужденному встретиться с ним и поехать в усадьбу.

Во время поездки юноша сделал аудиозапись, которая зафиксировала, что прокурор интересуется сексуальной ориентацией молодого человека, признал, что не хотел подавать апелляцию, но был вынужден, раскритиковал работу судебной коллегии и предложил остаться в усадьбе на ночь.

Прокурор опроверг порталу эту информацию и назвал показания юноши выдумкой, но отказался от комментариев, узнав, что разговор был записан.

В четверг Генеральная прокуратура объявила о начале досудебного расследования по факту злоупотребления служебным положением в связи с недопустимым обращением с участником процесса со стороны одного прокурора Вильнюсской участковой прокуратуры. В ходе расследования будут установлены все фактические обстоятельства, связанные с поведением прокурора в отношении участника процесса (осужденного).

Прокуратура ранее сообщила, что Грунскене поручила Департаменту уголовного преследования Генпрокуратуры тщательно изучить материалы досудебного расследования, контролируемого другим прокурором, которое было начато в связи с возможными сексуальными преступлениями, совершенными в отношении заявителя, когда он был еще несовершеннолетним.

Решение о наличии законных оснований для возобновления этого досудебного расследования будет принято только после получения результатов проверки.