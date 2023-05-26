В Литве распространяется дезинформация об учениях, якобы для подготовки в Украину

Литовская армия предостерегает от распространяемой в Интернете дезинформации о том, что международные военные учения Geležinis vilkas 2023-1 («Железный волк 2023-1») якобы призваны подготовить солдат и медиков к войне в Украине.

Как сообщили в пятницу в вооруженных силах Литвы, дезинформация начала распространяться 22 мая, когда на сайте The Duran была опубликована статья на английском языке «Что происходит под прикрытием военных учений в Литве». В приведены рассуждения о том, что Литва под видом учений готовит своих солдат и врачей к участию в военных действиях за границей.

«Он (автор статьи — BNS) предполагает, что литовский контингент готовится к участию в операции на территории Украины, и пишет, что приглашения служить медиками и быть готовыми к службе за границей гражданам Литвы якобы рассылаются по электронной почте. В статье также указано, что знание польского, русского или украинского языков будет преимуществом для медиков», - говорится в сообщении.

Дезинформацию по этому поводу также распространяют англоязычная страница Daily Kos и русскоязычный сайт «Военно-политическое обозрение».

«На них уже утверждается, что под видом этих учений Литва готовит своих солдат к непосредственным боевым действиям в Украине, а литовских медиков — к приему с поля боя множества раненых литовцев», — говорится в сообщении.

Эта же информация позже была опубликована на литовских сайтах Ldiena и 20min.

Литовские военные / D. Umbraso/LRT nuotr.

Согласно сообщению, дезинформационные сообщения дополняются поддельным письмом Министерства здравоохранения, в котором содержится любительски отредактированное объявление о приглашении на службу в ряды военных медиков в Польшу и Люблин. Качество поддельного письма было плохим, оно едва читается, на получателях письма не было адресатов.

«Такое несуществующее письмо "О приеме на работу специалистов здравоохранения" якобы было подписано заместителем министра здравоохранения 15 мая текущего года», — пишет армия.

По словам представителей армейской военной медицины, подобные тексты объявлений о приеме на работу, но без некоторых ныне сфальсифицированных подробностей, действительно публиковались в 2022 году на сайте правительства Литвы.

«Ими мы стремились привлечь в литовскую армию военных медиков. Возможно, что злоумышленники скопировали тексты с этого сайта и модифицировали их для создания дезинформационных сообщений», — заявили представители армии.

Как отмечается в сообщении, Военно-медицинская служба литовской армии никогда не искала фельдшеров для службы в Люблине, Польше или других зарубежных странах, а в объявлениях не указывались требований к знанию иностранных языков.

Военные НАТО в Литве / AP nuotr.

По информации армии, сомнения должен вызывать и факт того, что для участия в международной миссии в качестве специалистов военно-медицинской службы приглашаются граждане Литвы и других стран, проживающих в Литве, хотя служить в литовской армии могут только литовские граждане.

В литовской армии напомнили, что зачастую вводящая в заблуждение информация распространяется целенаправленно, чтобы вызвать недоверие граждан Литвы к решениям политического и военного руководства страны, принизить значение членства Литвы в НАТО и ЕС, вызвать недовольство своей страной, манипулировать историческими фактами, развивать нереалистичную, однобокую интерпретацию фактов.

В международных военных учения «Железный волк 2023-1» участвовали 3500 военных и 600 единиц военной техники из Литвы и одиннадцати других стран НАТО - Бельгии, Чехии, Соединенного Королевства, Канады, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.