Аэропорты уже готовятся к встрече НАТО в Вильнюсе: набирается персонал, согласовываются процедуры безопасности

В преддверии самого крупного и важного события, которое Вильнюс примет в июле, - саммита НАТО - в аэропортах страны уже идет подготовка: компании по обслуживанию самолетов ищут дополнительный персонал, согласовываются процедуры безопасности.

Изменения коснутся и путешественников, поскольку около 100 рейсов будут приостановлены, когда воздушное пространство над Вильнюсом будет закрыто примерно на сутки.

Около 100 рейсов будут изменены

В соответствии с требованиями безопасности НАТО, с 12 часов 11 июля до 14 часов 12 июля в радиусе 30 километров от воздушного пространства вокруг выставочного центра "Литэкспо" будут запрещены полеты всех коммерческих самолетов.

Самолеты делегаций, участвующих во встрече НАТО, будут приниматься в аэропортах Вильнюса и Каунаса. По оценкам "Литовских аэропортов", изменения коснутся 100 регулярных рейсов.

Вильнюсский аэропорт / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Как организовать полеты на время закрытия (аэропорта), решают сами авиакомпании, и они могут выбрать очень разные альтернативы, поэтому пассажирам следует общаться непосредственно с авиакомпаниями", - сказал BNS пресс-секретарь литовских аэропортов Тадас Василяускас.

По его словам, невыполнение рейсов также означает потерю около 200 000 евро доходов от авиационной и коммерческой деятельности, таких как рестораны, парковка и др.

Даже если воздушное пространство столицы еще не закрыто, более высокий, чем обычно, трафик самолетов также может стать причиной сбоев и задержек.

"Вполне вероятно, что ограничения на пути в Вильнюсский аэропорт могут вызвать некоторые неудобства для пассажиров, а на территории аэропорта могут быть дополнительные проверки. Рекомендуется использовать общественный транспорт вместо собственного автомобиля. В настоящее время мы уже начали переговоры об увеличении частоты движения поездов между столичным железнодорожным вокзалом и аэропортом ", - сказал Т. Василяускас.

Тадас Василяускас / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам представителя аэропорта, все пассажирские терминалы Вильнюсского аэропорта будут работать в обычном режиме и будут открыты для желающих войти в них.

T. Василяускас говорит, что мероприятие такого масштаба - довольно сложная задача для аэропортов Вильнюса и Каунаса, и подготовка к нему ведется с начала этого года. В общей сложности это будет стоить около 0,5 миллиона евро.

"(...) Конкретное количество самолетов и распределение самолетов между аэропортами все еще находится на последней стадии согласования, но мы можем заверить вас, что оба аэропорта готовы принять все самолеты делегаций", - сказал представитель компании.

В дни проведения мероприятия НАТО Вильнюсский аэропорт зарезервирует и будет использовать около 50% всех парковочных мест для самолетов делегаций, а Каунасский аэропорт - около 70%.

Увеличение сил для обслуживания пассажиров и самолетов

Вильнюсский аэропорт / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ожидается прибытие в Вильнюс около 40 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО. Компания по наземному обслуживанию пассажиров и самолетов Litcargus заявляет, что ей требуется более 20 дополнительных специалистов для обеспечения беспрепятственного приема делегаций и их самолетов.

"Мы рассматриваем это как историческую возможность внести свой вклад в это событие и получить больше опыта. (...) В июле оба аэропорта Вильнюса и Каунаса будут принимать исключительные самолеты, многочисленные иностранные делегации и глав государств самого высокого ранга, поэтому компания, видя необходимость увеличения числа сотрудников, приглашает к себе самых разных работников", - сказала менеджер по персоналу компании Аста Юренайте.

Она отметила, что компания предоставит новым сотрудникам возможность остаться на длительный срок. По словам Юренайте, существует также большая проблема с оборудованием для размещения всех прибывающих самолетов в районе аэропорта. Также ведется подготовка к тому, чтобы обеспечить безопасное и своевременное прибытие персонала в аэропорты.

"Будет много проблем - для персонала, как безопасно и вовремя прибыть в аэропорт, как обеспечить транспорт для персонала, как вовремя обслуживать самолеты - я думаю, это будет большим испытанием для всех", - сказала Юренайте.

"Мы даже смотрим, кто может помочь, например, во время Евролиги коллеги из Вильнюса поехали в Каунас, чтобы помочь - там было много транспорта, и, возможно, мы применим эти навыки и во время встречи НАТО. Мы смотрим, чем может помочь административный персонал, даже если речь идет о предоставлении транспорта для компании. У нас есть собственные автобусы, но все они будут заняты перевозкой делегаций. Мы заранее мобилизуем наши силы, а также позаботимся об основных вещах, чтобы у сотрудников была питьевая вода и другие предметы обихода", - сказал представитель Litcargus.

Вильнюсский аэропорт / E. Blaževič/LRT nuotr.

Отдыхающие не должны испытать больших неудобств

Туроператоры говорят, что узнали об ограничениях воздушного движения во время мероприятия НАТО в середине апреля, поэтому рейсы, запланированные на это время, были скорректированы, и путешественники отреагировали положительно.

Инга Аукштуолите, руководитель отдела маркетинга и PR компании Tez Tour, говорит, что на тот момент компания запланировала четыре рейса по двум направлениям - Анталия и Крит, но они не будут отменены, а просто перенесены.

"Эти регулярные рейсы не отменены, они продолжат выполняться по плану из Вильнюса, но их расписание будет скорректировано. Некоторые рейсы будут перенесены, а другие задержаны, в зависимости от наличия свободных мест и удобства путешественников. Все путешественники, которые планировали совершить поездку в эти дни, были проинформированы об изменениях в расписании рейсов. Мы рады пониманию отдыхающих, которые очень естественно восприняли эту информацию", - сказала представитель Tez Tour.

Мигле Белините, менеджер по коммуникациям компании Novaturas, сказала, что во время действия ограничений было запланировано пять рейсов в Турцию, на Родос, в Болгарию и обратно в Вильнюс. Некоторые из них не пришлось переносить, так как они состоятся до закрытия воздушного пространства.

Аэропорт в Каунасе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Один из рейсов, в Анталию 12 июля, пришлось отменить, поскольку из-за требований безопасности он не мог состояться.

"Мы предоставили клиентам возможность изменить даты поездки за три дня до и после 12 июля без дополнительных убытков", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, планируется, что на время встречи НАТО зафрахтованные туроператорами самолеты будут припаркованы в аэропорту Вильнюса, но в случае непредвиденных обстоятельств есть возможность припарковать самолеты в аэропорту Паланги.

Вильнюсский саммит НАТО состоится 11-12 июля.