Сборная Латвии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею впервые в истории

Сборная Латвии по хоккею выиграла в матче со Швецией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1. Впервые в истории Латвия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, где сыграет с Канадой.

Полуфиналы пройдут в Тампере 27 мая. Латвия и Канада сыграют в 14.20, матч между США и Германией начнется в 18.20.

В Риге проходят матчи группы B и два четвертьфинала. До 25 мая в Риге пройдет 30 хоккейных матчей. Полуфиналы и финалы пройдут в Тампере (Финляндия).

Сборная Латвии по хоккею / AP nuotr.

В чемпионате мира по хоккею 2023 года участвуют сборные 16 стран. Каждая команда проведет по 7 матчей внутри своей группы. По 4 сильнейшие вышли в четвертьфиналы. Две худшие команды турнира покинут дивизион — это Словения и Венгрия.

В связи с российским вторжением в Украину сборные Беларуси и России отстранены от чемпионата мира второй год подряд. Ограничения распространяются и на чемпионат мира 2024 года.



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