"Проект": в Нидерландах арестован участок экс-партнёра дочери Путина

Прокуратура Нидерландов в деревне рядом с Амстердамом арестовала участок, который принадлежит вероятному бывшему партнёру дочери президента России Екатерины Воронцовой. Об этом говорится в совместном расследовании "Проекта", нидерландского издания Follow the Money и британской газеты The Guardian.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme