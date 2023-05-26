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"Проект": в Нидерландах арестован участок экс-партнёра дочери Путина

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.26 07:43
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr.

Прокуратура Нидерландов в деревне рядом с Амстердамом арестовала участок, который принадлежит вероятному бывшему партнёру дочери президента России Екатерины Воронцовой. Об этом говорится в совместном расследовании "Проекта", нидерландского издания Follow the Money и британской газеты The Guardian.

По данным расследователей, арест на землю Йоррита Фаассена был наложен ещё 12 мая. Это может говорить о том, что в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. При этом юристы, опрошенные журналистами, отмечают, что по доступным документам суть вероятных претензий понять пока нельзя.

Знакомый Фаассена рассказал журналистам, что экс-партнер Воронцовой недавно прилетел в Нидерланды, но вскоре улетел в Россию - якобы из-за интереса к нему со стороны правоохранительных органов. Собеседник изданий в спецслужбах Нидерландов сообщил, что бизнесмена недавно допрашивали в аэропорту Амстердама по поводу возможного уклонения от санкций, но точного подтверждения этой информации нет.

Follow the Мoney обращает внимание, что арестованный земельный участок, находился во владении структур братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, приближённых Путину бизнесменов.

Расследователи отмечают, что Фаассен купил участок 2019 году за 450 тысяч евро и планировал возвести жилой дом и шесть небольших офисных зданий. В 2021 году он подал заявку на строительство, но в марте 2022 года муниципальные власти приостановили процесс регистрации разрешения на застройку из-за вероятных связей Фаассена с Путиным.

В марте прошлого года на участке Фаассена установили украинский флаг и повесили обращение к Воронцовой, чтобы та уговорила отца прекратить войну.

Дочери Путина Мария Тихонова и Екатерина Воронцова с апреля прошлого года находятся под санкциями Евросоюза и США из-за войны России против Украины. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами заявил тогда, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым". Таким образом, Москва впервые официально признала родство Тихоновой и Воронцовой с президентом Путиным. Ранее журналисты называли Марию и Екатерину предполагаемыми дочерьми российского президента.

Издание "Медуза" и телеканал Настоящее Время в апреле прошлого года писали, что Йоррит Фаассен избежал ограничений, так как его брак с Екатериной Воронцовой не был зарегистрирован официально. Известно, что пара находилась в отношениях как минимум восемь лет — с 2008 по 2016 годы. У Фаассена и Воронцовой есть общий сын Роман.

Год назад Фаассен рассказывал Follow the Money, что уже 16 лет живет в Москве. По данным источников "Медузы" и Настоящего Времени, до 2014 года бизнесмен и Воронцова несколько месяцев в году жили в Нидерландах, но после сбитого малазийского боинга над Донбассом Путин якобы настоял, чтобы дочь и внук жили в России. Свою связь с Путиным в разговоре с прессой Фаассен отверг.

Радио "Свобода"

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