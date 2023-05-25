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Новости2023.05.25 16:22

Раненый в Украине литовский солдат доставлен в клинику Каунаса

LRT.lt
LRT.lt 2023.05.25 16:22
Скорая помощь
Скорая помощь / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сегодня в два часа дня сотрудники Каунасской станции скорой помощи привезли литовского солдата, раненного на Украине. 

Каунасская клиника подтверждает, что он проходит лечение и находится в стабильном состоянии, но без согласия пациента не будет предоставлять дополнительную информацию.

По данным ЛРТ, это один из двух литовцев, раненных в апреле под Бахмутом во время боевых действий в составе Иностранного легиона украинской армии.

Парамедик Ритис Малашаускас рассказал Телевидению ЛРТ, что раненого солдата лечили в киевской больнице.

"Мы выехали на машине скорой помощи из Каунаса в Украину возле Устилуга - это таможня, где мы договорились встретиться и принять пациента. Он чувствует себя не плохо, травмы, конечно, болезненные, но мы сделали все, чтобы ему было удобно добраться до Литвы", - говорит фельдшер.

# Литва
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