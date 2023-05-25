Во время международной операции на Балтике обезврежено 50 морских мин

В четверг завершилась двухнедельная международная операция по поиску и обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов Open Spirit 23, во время операции уничтожено 50 морских мин, сообщили ВМС.

Команда противоминного корабля ВМС Литвы обследовала более 100 подводных контактов, обнаружив шесть морских мин времен Первой и Второй мировых войн.

Корабль также обнаружил более 20 минных якорей. Всего в ходе операции с другими кораблями противоминной обороны НАТО было обнаружено и обезврежено 50 морских мин. Разминированием также занимались саперы из группы по борьбе с подводными лодками Службы портовой и береговой обороны ВМС.

Операция Open Spirit 23 - это продолжающиеся усилия стран Балтии совместно с другими международными партнерами по обезвреживанию морских мин и других взрывных устройств, оставшихся после Первой и Второй мировых войн и послевоенного периода, на морском дне Балтийского моря, принадлежащем Литве, Латвии и Эстонии. В этом году учения проходили в Балтийском море в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.