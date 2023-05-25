Верховный суд ликвидировал оппозиционную партию ПАРНАС

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и ликвидировал Партию народной свободы (ПАРНАС). Об этом сообщает ТАСС.

Партия в 2010-е годы была одной из немногих зарегистрированных оппозиционных политических сил. В её руководство входил убитый в 2015 году Борис Немцов.

Как сообщает "Медиазона", по данным Минюста, количество региональных отделений партии сократилось с 47 до 40, это меньше, чем половина регионов России. Во время заседания в Верховном суде представители ПАРНАС утверждали, что до сих пор действуют не 40, а 44 отделения. Формально, однако, и этого недостаточно, поскольку российские власти учитывают в числе субъектов федерации и украинские территории, об аннексии которых объявила Москва. С аннексированным Крымом, Севастополем и четырьмя областями число регионов достигает 89, именно на эту цифру ориентируются чиновники.

Ранее Минюст приостанавливал регистрацию ПАРНАС. В последнее время, в особенности после начала широкомасштабной войны в Украину, партия практически не вела деятельность.

ПАРНАС был зарегистрирован в 2012 году на базе Республиканской партии России, которой власти тогда вернули регистрацию. Партию возглавили Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов. Рыжков впоследствии вышел из руководства. Немцов, избранный от партии в законодательное собрание Ярославской области, был убит в феврале 2015 года. Лидером партии остался Михаил Касьянов.

На базе партии оппозиционные силы пытались создать широкую коалицию с участием сторонников Алексея Навального, однако сделать это не удалось. Партия участвовала в выборах в Госдуму (тройку лидеров составили Касьянов, Вячеслав Мальцев и Андрей Зубов) в 2016 году, но набрала, по официальным данным, менее 1% голосов. Ряд её активистов впоследствии подвергся репрессиям, некоторые эмигрировали.

Радио «Cвобода»