Влияние Москвы, шанс на перемены или новый преемник: что ждет Беларусь после Лукашенко?

Исчезновение из поля зрения общественности и слухи о серьезных проблемах со здоровьем - состояние нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко стало источником многих загадок. Западная оппозиция и ее сторонники задавались вопросом, является ли возможная смерть Лукашенко признаком его краха. Ухудшение здоровья Лукашенко было названо "окном возможностей для демократии". Однако эксперты, опрошенные LRT.lt, считают, что Россия постарается активно включиться в вопрос о предполагаемом преемнике после ухода Лукашенко.

"Кто потенциально может заменить Лукашенко? Это будет очень сильно зависеть от того, что будет происходить в это время вокруг Беларуси, в России и даже в Украине", - сказал LRT.lt Павел Слункин, бывший белорусский дипломат, работающий в Варшаве.

Он сказал, что Лукашенко никогда не готовил себе преемника, поэтому Россия будет оказывать большое влияние на дальнейший курс Беларуси.

Раньше Лукашенко любил хвастаться своим так называемом атлетизмом, играя на публике в хоккей, катаясь на лыжах или занимаясь сельскохозяйственными работами. Однако в последнее время подобные соревнования с его участием стали скорее предметом насмешек, чем восхищения. Например, в 2021 году Лукашенко принял участие в лыжных соревнованиях, в которых его соперники намеренно падали, чтобы нелегитимный лидер страны смог победить.

Серьезные проблемы со здоровьем

Первые признаки проблем со здоровьем Лукашенко были замечены во время парада Победы в Москве 9 мая. В тот день нелегитимного президента Беларуси видели с повязкой на руке, который не смог пройти 300 метров до памятника Неизвестному солдату, куда его доставили с Красной площади на машине.

Александр Лукашенко на параде победы в Москве / AP фото

Позже белорусская оппозиционная газета "Наша нива" сообщила, что Лукашенко не остался на обед в Москве и немедленно вылетел обратно в Беларусь с медицинским сопровождением. В тот же день белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что Лукашенко был доставлен в больницу.

По данным СМИ, у него развились серьезные нарушения, которые привели к проблемам с эндокринной системой и сердцем. Известно также, что для лечения Лукашенко прилетели профессора из Москвы.

"Думаю, можно сказать, что в целом здоровье Лукашенко за последние три года, вероятно, значительно ухудшилось", - сказала LRT.lt аналитик CEPA Катя Глод.

Ранее уже появлялись сообщения о проблемах со здоровьем Лукашенко, связанных с ногами и проблемами с суставами. Глод говорит, что, по ее сведениям, Лукашенко, возможно, три раза переболел COVID-19, который он высмеивал. Это, по ее словам, сильно повлияло на нелегитимного президента, и его недомогания уже видны невооруженным глазом.

А. Лукашенко / Vida Press nuotr.

Культ одного человека

Проблемы со здоровьем 68-летнего Лукашенко вызвали дискуссию о том, есть ли у белорусского режима замена, или Россия пришлет марионетку, которая возьмет на себя предполагаемое руководство.

Режим, созданный Лукашенко, характеризуется тем, что в нем один человек является главным и единственным центром. Именно ему приписываются все хорошие качества, достижения, успехи, а то, что является негативным, рассматривается как вина других политиков, бюрократов, дипломатов или даже армии.

Согласно последней и противоречивой белорусской Конституции, глава государства может быть отстранен от должности, если он или она не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. В случае отстранения или неожиданной смерти Лукашенко его место теоретически должна занять глава высшей парламентской палаты Беларуси Наталья Кочанова. В этом случае новые президентские выборы должны быть проведены в течение 37 дней.

Александр Лукашенко играет в хоккей / AP Photo

Если будет установлено, что на главу государства было совершено покушение или убийство, теоретически бразды правления должен взять на себя секретарь Совета государственной безопасности Беларуси Александр Вольфович. До внесения поправок в Конституцию временным главой государства был бы премьер-министр. Однако эксперты, опрошенные LRT.lt, сомневаются, будут ли в таком случае действительно соблюдаться существующие законы, поскольку режим не будет обязан это делать.

Конституция была изменена не случайно, говорит К. Глод, потому что Лукашенко доверяет Кочановой, которая неоднократно доказывала свою лояльность, особенно после массовых протестов оппозиции в стране. И она, и нынешний премьер-министр близки к России и регулярно посещают ее с официальными визитами.

"У нее есть очевидные связи с семьей Лукашенко, и она успешно общается с общественностью. Поскольку она женщина, общественность воспринимает ее как более мягкую, более разговорчивую. Она может оказать большую поддержку, если Лукашенко решит назначить своего сына Виктора Лукашенко своим преемником", - говорит К. Глод.

Считается, что Лукашенко-младший пользуется уважением среди высокопоставленных государственных служащих и военных. До недавнего времени он был советником президента по национальной безопасности, что сблизило его с военным руководством. У него также есть еще два сына, Дмитрий и Николай. Последнего чаще всего видят рядом с Лукашенко, но он не упоминается в списке возможных преемников.

Александр Лукашенко / AP nuotr.

П. Слункин утверждает, что Лукашенко, если бы он чувствовал реальную угрозу, вероятно, стремился бы защитить свою семью от возможных репрессий в случае полной смены власти, и, вероятно, видел бы своего старшего сына в качестве лидера. Однако он также подчеркивает, что, по крайней мере, в настоящее время нет никаких признаков того, что Лукашенко готовится к такой передаче власти.

Россия, которая все больше вовлекает Беларусь в свою сферу влияния, также будет играть здесь важную роль, поскольку Беларусь и Россия подписали 28 союзных программ по экономической интеграции в ноябре 2021 года. Россия также оказывает большое влияние на белорусскую внешнюю политику, вернее, пытается через нее удовлетворить свои интересы.

Хотя Москва будет внимательно следить за тем, кто будет следующим представителем белорусского режима, Слункин сомневается, что Россия попытается полностью аннексировать страну.

"Они могут провести фальшивые референдумы, как это было сделано на оккупированных Украиной территориях. Но Москве было бы проще назначить на этот пост своего человека, и в любом случае преемник Лукашенко будет очень зависим от Москвы в принятии решений", - считает Слункин.

А.Лукашенко / AP nuotr.

Поведение Москвы в Украине также будет сильно зависеть от ее действий - чем сложнее будет ситуация там, тем меньше внимания Россия будет уделять Беларуси. Однако, по мнению Глод, влияние все равно будет сильным, а процессы аннексии будут по-прежнему осуществляться менее публично.

Отсутствие влияния на оппозицию?

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала общественность быть готовой к политическим переменам после сообщений о состоянии здоровья Лукашенко.

"[Нам нужно] вывести Беларусь на путь демократии и предотвратить вмешательство России. Нам нужно, чтобы международное сообщество проявило активность и оперативность", - сказала Тихановская.

Павел Латушко, другой представитель оппозиции, разделяет аналогичное мнение.



Если здоровье Лукашенко ухудшится, в Беларуси может открыться окно возможностей для перемен, и демократические силы должны быть готовы взять власть, сказал Юозас Олекас, глава делегации Европейского парламента (ЕП) по связям с Беларусью.

В. Путин и А. Лукашенко / AP nuotr.

Между тем, Витис Юрконис, преподаватель факультета международных отношений и политологии Вильнюсского университета (VU TSPMI), сказал на прошлой неделе в интервью ЛРТ, что у Запад не мог похвастаться сколько-то внушительной политикой в отношении Беларуси во время правления Лукашенко, и сомнительно, что она может появиться после его смерти.

После 2020 года общественная поддержка Лукашенко оставалась минимальной, но и интерес к оппозиции, по словам К. Глод, также был низким, поскольку некоторые считали ее неэффективной.

Она сомневается, что у оппозиции есть четкий план, который она могла бы использовать в случае смерти Лукашенко.

"Даже если Лукашенко умрет, репрессии в Беларуси, вероятно, продолжатся. Представителей оппозиции будут избивать, когда они выйдут на улицы, сотни людей будут сидеть в тюрьмах, как это было в 2020 году, и меньше людей в целом могут решить поддержать оппозицию", - говорит П. Слункин.