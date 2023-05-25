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Новости2023.05.25 10:49

Россия и Беларусь подписали документы о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.25 10:49
Ядерное оружие
Ядерное оружие / Shutterstock nuotr.

Министры обороны Беларуси и России подписали документы, которые определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что содержание российского нестратегического ядерного оружия в Беларуси — это «ответ на агрессивную политику недружественных стран». «Мы надеемся, это заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», — добавил Хренин.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что размещая оружие на территории Беларуси, Россия не передает его: контроль и решения остаются за Москвой.

В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Беларусь договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его заявлению, строительство специального хранилища закончится к 1 июля этого года.

Новая газета – Балтия

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