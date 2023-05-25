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Новости2023.05.25 10:55

Проезд в клайпедском общественном транспорте теперь можно оплатить банковской картой

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ELTA, LRT.lt 2023.05.25 10:55
В клайпедском общественном транспорте теперь можно расплачиваться банковскими картами
В клайпедском общественном транспорте теперь можно расплачиваться банковскими картами / Savivaldybės nuotr.

Бесконтактные банковские карты теперь доступны для оплаты проезда на некоторых маршрутах общественного транспорта Клайпеды, сообщает городское самоуправление. Для оплаты достаточно поднести карту к считывающему устройству.

По состоянию на среду эта возможность уже доступна в автобусах 8 и 10, а к началу июня система будет установлена на всех автобусах. Вы также можете использовать свою банковскую карту для оплаты проезда в городских маршрутных такси. Это должно быть удобно для гостей города или жителей, которые реже пользуются общественным транспортом.

"21 век все больше входит в жизнь Клайпеды. Улучшается качество общественного транспорта. Я рад, что люди, приезжающие из любой точки мира, могут расплачиваться банковской картой, что, я думаю, будет способствовать тому, что больше людей будут пользоваться общественным транспортом", - сказал мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.

Приняв это решение, Клайпеда вошла в число региональных лидеров в области общественного транспорта: такая услуга уже есть в Таллинне (Эстония), Вроцлаве (Польша) и Братиславе (Словакия).

Общественный транспорт в Клайпеде
Общественный транспорт в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В Литве до сих пор ни один город не предлагал возможность использовать банковскую карту для оплаты проезда в общественном транспорте. Однако в Вильнюсе такая возможность скоро появится, о чем объявил мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Этот способ оплаты не требует знания городской билетной системы и осуществляется просто путем приложения карты к оранжевому билетному сканеру с логотипами банковских карт.

Банковская карта в общественном транспорте Клайпеды также имеет дополнительные функции, которые приближают ее к обычной карте электронного билета. Если вы совершаете более четырех поездок за день, система электронного билета автоматически пересчитывает остальные поездки, совершенные с помощью банковской карты, как если бы они были совершены с помощью дневного билета с таймером - платить за них не нужно.

Клайпеда
Клайпеда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Услуга прошла несколько этапов тестирования, прежде чем была установлена на городских автобусах. Последний этап был проведен в микроавтобусах. За последние несколько дней на маршрутах маршрутных такси бесконтактной картой уже было произведено около 300 платежей, и, по словам работников Клайпедского общественного предприятия пассажирского транспорта, система работает безотказно.

Летом Клайпедский пассажирский транспорт планирует ввести возможность оплаты банковской картой и в пригородных автобусах. Всего в системе общественного транспорта Клайпеды насчитывается 219 пассажирских транспортных средств разных размеров.

В клайпедском общественном транспорте теперь можно расплачиваться банковскими картами
Общественный транспорт в Клайпеде
Клайпеда
# Литва
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