Умерла "королева рок-н-ролла" Тина Тёрнер

Тина Тернер родилась в 1939 году в США. Ее первый альбом Tina Turns the Country On! вышел в 1974 году. В общей сложности она выпустила девять альбомов. За свою карьеру Тернер стала обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone включил ее в свой список "100 величайших певцов всех времен". В 2021 году Тернер была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme