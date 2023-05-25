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Новости2023.05.25 08:16

Умерла "королева рок-н-ролла" Тина Тёрнер

DW
Deutsche Welle 2023.05.25 08:16
Тина Тернер
Тина Тернер / AP nuotr.

Певица умерла в своем доме в Швейцарии в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

В Швейцарии умерла американская певица Тина Тернер, сообщил ее пресс-секретарь телеканалу Sky News в среду, 24 мая.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от Цюриха", - говорится в заявлении представителей певицы.

Тина Тернер
Тина Тернер / AP nuotr.

Тина Тернер родилась в 1939 году в США. Ее первый альбом Tina Turns the Country On! вышел в 1974 году. В общей сложности она выпустила девять альбомов. За свою карьеру Тернер стала обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone включил ее в свой список "100 величайших певцов всех времен". В 2021 году Тернер была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд.

Тина Тернер
Тина Тернер / AP nuotr.

В 2000 году певица объявила о завершении сценической карьеры. В 2013 году Тернер стала гражданкой Швейцарии и отказалась от гражданства США.

DW

Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
Тина Тернер
# Культура
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