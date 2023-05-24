«А зачем мне уезжать? Все же хорошо». Протасевич дал благодарственно-покаянное интервью гостелеканалу

Экс-редактор телеграм-канала NEXTA и уже бывший политзаключенный Роман Протасевич, помилованный Александром Лукашенко, дал интервью телеканалу «Беларусь 1». В нем он ожидаемо благодарил его за свободу, просил прощения у силовиков (и обычных людей), обвинял своих коллег в том, что они его «сдали», а также не забыл пройтись по оппозиции и удивлялся наличию дорогих машин в Беларуси.

Рассказывая о своих первых эмоциях после оглашения помилования, Роман Протасевич признался, что ему хотелось бы «съездить за город, в лес, в тишину», поскольку ему надоело «длительное нахождение в городской квартире».

На вопрос, что его удивляет «на свободе», уже бывший политзаключенный неожиданно ответил, что автомобили: «В Беларуси гораздо больше дорогих машин, чем раньше».

Сотрудница телеканала спросила о его ощущениях после вынесения приговора, когда ему назначили восемь лет колонии.

Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала ОНТ / стоп-кадр

«В таком молодом возрасте, как у меня, в 28 лет восемь лет жизни — это очень значительный этап, годы, в которые действительно можно много что придумать, много что сделать. Сама эта цифра — восемь лет — она очень сильно давит. Проще говоря, со всем смирился и просто ожидал, что будет дальше», — сказал он.

Затем Протасевич попросил прощения — у обычных людей и силовиков.

«Я признаю свои ошибки, я искренне прошу прощения у всех людей, которые пострадали, искренне прошу прощения в том числе у тех людей, которые отстаивали страну в те тяжелые времена. Мне не зазорно и не тяжело сказать то, что я действительно чувствую. Во многие семьи в том числе и мои действия принесли много негатива, а где-то даже и горя. Моя семья — одна из… А таких семей тысячи по всей Беларуси. Отдельно хочу попросить прощения у представителей силовых структур и их семей, которые также подверглись огромному давлению», — сказал он.

Роман Протасевич / Stop kadras

Протасевич также рассказал, когда в нем пошатнулась уверенность в правильности своих действий — по его словам, еще до принудительной посадки самолета Ryanair в мае 2021 года.

«Говорили лично мне: „Протесты необходимо делать, нам нужна картинка. Не будет картинки, не будет санкций, не будет международного давления. Рома, делай!“ Когда это идет уже вот так, то, безусловно, это говорит о том, что уже все пошло не по плану», — пояснил он.

На вопрос о своих бывших коллегах он признался: к ним у него была «злость и ненависть».

«Меня, собственно, свои и сдали, говоря совсем простыми словами. Конечно, у меня была злость и ненависть ко многим людям, но сейчас я думаю, что, во-первых, это время уже прошло, нужно двигаться дальше, не копить в себе всю эту желчь. Жизнь сама все расставит по своим местам», — заявил он.

Роман Протасевич / Vida Press nuotr.

Он удивился тому, что его бывшие коллеги, которые сейчас находятся за границей, «не признали свои ошибки».

«Честно, меня это искренне, наверно, смешит, потому что даже сидя в теплом безопасном месте где-то далеко за границей, они не хотят признавать какие-то свои ошибки, не хотят признавать свою вину за те или иные события, не хотят признавать вину за тысячи поломанных жизней», — сказал Протасевич.

Прошелся Роман Протасевич и по белорусской оппозиции, заявив, что она использует в своих интересах войну в Украине: «Это попытка набрать очки на ужасающих событиях в соседней стране».

Роман Протасевич / стоп-кадр

Протасевич подчеркнул, что не собирается уезжать из страны: «А зачем мне уезжать?<...> Все же хорошо, много молодежи, все гуляют, птички поют — красота в глазах смотрящего».

«Вижу себя обычным гражданином, семьянином, которого будет заботить благополучие собственной семьи», — ответил он на вопрос, кем видит себя в будущем.

Он также ответил на вопрос, откуда у него мешки под глазами. Вопреки убеждению сотрудницы гостелеканала, что причина этому — «бессонные ночи из-за нечистой совести», Протасевич сказал, что всему виной «проблемы со здоровьем, которые появились до всего этого».

И конечно же, Роман Протасевич выразил благодарность — лично Александру Лукашенко и всем людям, что в него поверили, дали ему «шанс начать все с нуля».

Изображение Р. Протасевича на здании вильнюсской Ратуши / D. Umbrasas/LRT

Напомним, 3 мая 2023 года в Минском областном суде огласили приговор по «делу NEXTA». Суд признал фигурантов виновными по всем статьям обвинения. Роману Протасевичу назначили 8 лет колонии усиленного режима, Степану Путило — 20 лет, Яну Рудику — 19 лет.

22 мая этого года стало известно, что Александр Лукашенко помиловал Романа Протасевича.



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