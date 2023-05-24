Размещенные в странах Балтии силы союзников по НАТО намерены улучшить координирование

Размещенные в странах Балтии вооруженные силы союзников по НАТО вместе с представителями Литвы, Латвии и Эстонии намерены улучшить координацию и согласованность действий.

Как сообщили в среду Вооруженные силы Литвы, командиры батальонов союзников, дислоцированных в странах Балтии, и командование Сухопутных сил Литвы, Латвии и Эстонии проведут в четверг в Рукле встречу в новом "формате 3+3".

Говорят, что заместитель командующего Сухопутными силами Германии и представители британских и канадских вооруженных сил обсудят с командованием сухопутных войск стран Балтии координирование и согласование действий "для поиска наиболее эффективных способов усиления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО, в частности стран Балтии".

Отмечается, что данный формат является совместной реализацией решений, принятых на Мадридском саммите НАТО.

"Формат "3+3" предполагает интенсивный обмен идеями на различных уровнях - от министров обороны до экспертов. В этом контексте особое значение имеют темы учений, обучения, финансирования, логистики и стратегической коммуникации", - отметили в армии.

Германия, возглавляющая боевую группу в Литве, выделяет наибольшее количество военнослужащих в состав этой боевой группы, в то время как Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Чехия, Люксембург и Хорватия также предоставили военные контингенты для новой ротации.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была развернута в Литве в феврале 2017 года в ответ на российскую агрессию в Украине и военную активность в регионе.