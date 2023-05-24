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Новости2023.05.24 13:20

Министр: если налоговая реформа застрянет, Литва может лишиться повышенной суммы помощи ЕС

B
BNS, LRT.lt 2023.05.24 13:20
Деньги
Деньги / Фото Э. Блажевича/LRT

 Если предложенная правительством налоговая реформа застопорится, Брюссель остановит переводы в Литву из Плана восстановления экономики и повышения устойчивости (RRF), а сумма невыплаченных средств будет намного выше задерживаемых в настоящее время 26 млн евро, утверждает министр финансов Литвы.

«Если ничего не делать, если будет решено ничего не делать, сумма, которая будет не получена от Еврокомиссии по плану "Литва нового поколения", будет намного больше. Сколько конкретно, могла бы сказать сама комиссия, но точно не 26 млн евро», - заявила министр Гинтаре Скайсте в среду во фракции Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы.

Сейчас 26 миллионов евро помощи временно задержаны - по словам Скайсте, "период заморозки средств - с 28 апреля плюс шесть месяцев". За это время, по словам министра, необходимо принять некоторые законы о налоговых поправках.

Один из них – пакет "зеленых" акцизов – уже был принят Сеймом в мае, а поправки по налогу на недвижимость еще предстоит принять. Если Литва выполнит эти обязательства, удержанные 26 млн. евро правительство получит в начале следующего года.

Еврокомиссия выплатила Литвы первый платеж из RRF - 542 млн евро в начале мая. До конца этого года страна должна получить еще 260 млн евро.

# Литва
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