В Юодкранте планируется построить порт для пассажирских судов

В Юодкранте, к северу от старой гавани пассажирских судов, проектируется новая пристань для яхт. Планируется, что новый порт будет вмещать около 80 судов различных размеров и станет важным объектом для всего Клайпедского региона, сообщило самоуправление Неринги.

Согласно заявлению муниципалитета, новая пристань для пассажирских судов порта Юодкранте проектируется в виде острова, по размерам аналогичного существующей пристани для пассажирских судов. Территория порта сформирована изогнутой линией, что создает более естественную и живописную береговую линию.

Пристань спроектирована на фоне новых зданий квартала, так что предлагаемое здание порта пассажирских судов не будет посягать на наиболее ценные старые здания в Юодкранте. Существующие причалы будут реконструированы с дополнительной инфраструктурой и восстановлением/реконструкцией старого здания марины на месте, определенном в ходе исследований. Создается не только необходимая для порта инфраструктура, но и открытое общественное пространство с зелеными зонами и рекреационными элементами, при этом предпочтение отдается натуральным материалам покрытия набережной, таким как дерево и камень.

Визуализация потенциального порта / Neringos savivaldybės nuotr.

Предлагаемый порт пассажирских судов Юодкранте расположен на внутреннем водном пути национального значения Клайпеда-Нида (часть внутреннего водного пути международного значения E41). Для обеспечения полной функциональности общественного водного транспорта планируется соединить порты и пристани Ниды, Юодкранте, Прейлы, Первалки, Алксныне, Клайпеды, Древерны, мыса Венте, Шилуте, Уостадвариса и Русне регулярным маршрутом общественного водного транспорта.

Визуализация потенциального порта / Neringos savivaldybės nuotr.

Отмечается, что инфраструктура портовых услуг, стационарный слип для спуска судов с трейлеров, место для размещения мобильного крана для спуска судов (предусмотрены альтернативные варианты) и инфраструктура портовых услуг уже спроектированы.