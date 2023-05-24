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Новости2023.05.24 15:13

Цена на дизельное топливо в Литве упала на 30 центов: какой цены ожидать в скором времени?

ЭГ
Эмилия Гуогайте, Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.05.24 15:13
Заправка
Заправка / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В последнее время водители в стране заметили снижение цен на топливо на автозаправочных станциях. Трейдеры говорят, что экономический спад в Европе, США и Китае снижает спрос на нефть. Эксперты в области энергетики отмечают, что отказ Европы от российской нефти помог ей относительно быстро найти других поставщиков. Это также влияет на цену. 

Во время посещения автозаправочной станции в Каунасе жители, опрошенные Радио ЛРТ сказали, что цены на дизельное топливо в настоящее время приемлемые и что они могут сэкономить деньги.

"Цены сейчас разумные", - сказал один мужчина в интервью Радио ЛРТ.

"Я еще не так часто заправлялся, но цена на топливо снижалась. Сейчас она вообще снизилась, чувствуется - 10 евро, 20 евро, все равно чувствуется", - говорит житель Каунаса.

Предприниматели также рады снижению цен на топливо.

Линас Скарджюкас, генеральный директор компании пассажирских перевозок "Kautra", отмечает, что снижение цен на топливо уменьшает и затраты компании.

Заправка
Заправка / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Топливо - один из компонентов расходов, но где-то 15-20% от общей стоимости компонентов составляет топливо. Очевидно, что, по мере снижения цены на топливо, снижаются и затраты, - говорит Л. Скарджюкас.

Он также отмечает, что по мере удешевления топлива все больше людей могут отказаться от общественного транспорта.

"Это даже влияет на наши доходы. Конечно, если цена снижается, те, кто ездит на машинах, для них это уже не так дорого, они начинают ездить на своих машинах, поэтому они больше не пользуются общественным транспортом, и тогда наши доходы уменьшаются. Это большее зло, чем снижение стоимости топлива. В автобусном секторе мы очень чувствительны к этому и не пересматриваем тарифы сразу, мы следим за реакцией рынка, и уже год тарифы остаются стабильными", - отмечает он.

Заправка
Заправка / D. Umbraso/LRT nuotr.

Руководитель Литовской ассоциации компаний по торговле нефтепродуктами Эмилис Циценас говорит, что на снижение цен на топливо могут влиять несколько факторов.

"Несомненно, на ситуацию влияют и общее предложение нефтепродуктов, и предложения на рынке, и геополитические факторы в странах-производителях нефти. Но, прежде всего, макроэкономическая ситуация в целом, вероятно, наиболее актуальна на данный момент. Наблюдается замедление экономического роста в Китае, США и Европе. Вероятно, если эти тенденции подтвердятся и замедление будет более серьезным, не просто остановка, а переход в некую рецессию, то естественно, что спрос на нефтепродукты снизится и, как следствие, упадет цена", - говорит Э. Циценас.

Он отмечает, что дизельное топливо всегда дороже в холодное время года.

Заправка
Заправка / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Одним из очевидных факторов является то, что в холодное время года обязательно продается морозостойкое дизельное топливо, а это значит, что состав немного меняется, то есть используются присадки, которые пропорционально дороже, что делает продукт дороже", - говорит глава Ассоциации компаний-трейдеров нефтепродуктов.

Виргилиюс Подерис, глава Литовского энергетического агентства, говорит, что одним из главных факторов падения цен на топливо является способность Европы быстро найти альтернативу российской нефти.

"В самом начале, когда началась война, цены на бензин и дизельное топливо резко выросли, потому что все понимали, что все равно придется вводить эмбарго - на российскую нефть и топливо. <...> Европа переключилась на других поставщиков и нефти, и топлива. И сейчас мы видим, что переход на других поставщиков прошел довольно гладко, и если сравнивать цены с начала года, то бензин остался примерно на том же уровне, а дизельное топливо подешевело примерно на 30 центов", - говорит Подерис.

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Заправка
Заправка
Заправка
# Литва
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