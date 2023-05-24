Александр Лукашенко заявил, что болел аденовирусом: «Вы еще мучаться со мной будете очень долго»

Александр Лукашенко заявил, что болел аденовирусом.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Лечится три дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться (то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель), все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА слова Лукашенко.

Ухудшение здоровья Лукашенко ставит вопрос о будущем Беларуси после него

Александр Лукашенко не появлялся на публике с 9 мая по 15 мая. 9 мая он посетил парад победы в Москве. После визита в Москву Лукашенко вернулся в Минск, но на церемонии возложения цветов к обелиску победы не произнес речь. СМИ отметили нездоровый вид Лукашенко на параде в Москве и бинты на его руке.

14 мая в Беларуси отмечался день государственного флага, герба и гимна. Лукашенко снова не появился на мероприятии.

По данным Еврорадио, 13 мая кортеж Лукашенко приехал на территорию лечкомиссии — в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента.

Глава Кабинета по транзиту власти Павел Латушко заявил, что у Александра Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит. По словам Латушко, эту информацию неназванные источники передали Народному антикризисному управлению.

Инфекционно-аллергический миокардит — это воспалительное поражение сердечной мышцы как ответ на инфекцию. Симптомы инфекционно-аллергического миокардита включают одышку, недомогание, боли в сердце и умеренные боли в суставах.

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