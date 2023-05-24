Науседа удовлетворил заявление Шюгждинене об отставке

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа принял отставку министра образования Юргиты Шюгждинене.

"Глава государства в соответствии с Конституцией и с учетом представления премьер-министра подписал декрет о принятии отставки Шюгждинене и поручении исполнять обязанности министра образования, науки и спорта министру юстиции Эвелине Добровольской", - сообщил офис президента.

Шюгждинене решила покинуть свой пост после того, как в обществе возникли сомнения в прозрачности использования пособий, которые она получала, работая в Каунасском муниципальном совете.

Как указывает президентский офис, Добровольская будет исполнять обязанности министра образования, науки и спорта с 24 мая до назначения нового министра.

Науседа подчеркнул, что образование должно оставаться приоритетным направлением государственной политики, а правительство должно обеспечить изменения с целью сделать качественное образование доступным для всех.

Президент также призвал уйти в отставку двух других членов правительства, в отношении которых возникли вопросы по поводу полученных ими выплат - министра финансов Гинтаре Скайсте и министра культуры Симонаса Кайриса.

В понедельник вечером Скайсте объявила, что перевела обратно самоуправлению Каунаса почти 14 тыс. евро - часть суммы денег, полученных ею во время работы в городском совете. По ее словам, во время работы в самоуправлении она использовала все деньги прозрачно, но больше не может обосновать чеками свои расходы на эту сумму.

Между тем Кайрис говорит, что можно было бы вернуть полученные им выплаты, но он не считает, что совершил какие-либо нарушения, и что суммы были относительно небольшими и логически обоснованными.

Из-за сложившейся ситуации правящие вышли с инициативой объявить досрочные парламентские выборы. В случае их провала премьер-министр Ингрида Шимоните пообещала покинуть свой пост.