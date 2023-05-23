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Новости2023.05.23 17:35

В Каунасе сотни людей проводили в последний путь бывшую первую леди Адамкене

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BNS, LRT.lt 2023.05.23 17:35
Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене / D. Umbrasas/LRT

Во вторник на Петрашюнском кладбище Каунаса собрались сотни людей, чтобы проводить в последний путь бывшую первую леди Альму Адамкене.

Пришедшие проститься собрались в пантеоне и проследовали за процессией, в которой были супруг Адамкене, экс-президент Валдас Адамкус, нынешний глава государства Гитанас Науседа вместе с первой леди Дианой Науседене.

Люди, пришедшие проститься с Адамкене, заранее ждали на кладбище, другие провожали покойную в похоронной процессии. На похоронах присутствовало около тысячи человек.

Как сказал на церемонии похорон архиепископ Каунасский Кястутис Кевалас, госпожа Алма была любящим человеком - она любила своего мужа, свою семью и свою родину, Литву.

"Она открыла свое чуткое сердце бедным и тем, кому не хватало человеческого тепла. Она своей жизнью явила пример человека, который дарит свою жизнь другим", - сказал он.

Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене / D. Umbrasas/LRT

Говоривший позже ксендз Ричардас Довейка подчеркнул, что покойная "остается даром и уроком для всего народа, и она открывается нам как дар".

Адамкене скончалась в воскресенье в Вильнюсе после тяжелой болезни в возрасте 96 лет.

Некоторые пришли на похороны с цветами. Их заранее просили не приносить цветы, а лучше пожертвовать деньги на благотворительность.

Адамкене родилась в 1927 году в Шяуляй в семье торговцев, во время Второй мировой войны в 1944 году вместе с семьей уехала в Германию, а спустя пять лет - в Чикаго в США.

В Германии Адамкене училась в гимназии Эйштета, где и встретила своего будущего мужа Валдаса Адамкуса, а затем изучала филологию в Эрлангенском университете в Баварии.

Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене / D. Umbrasas/LRT

После приезда в США она некоторое время работала в лаборантом на сталелитейном заводе. В 1951 году Адамкене вышла замуж за будущего президента Адамкуса.

С 1962 года в течение 25 лет Адамкене занималась управлением летним курортом Табор Фарм, который они с мужем приобрели у американского бизнесмена литовского происхождения Юозаса Бачюнаса и который стал важным центром поддержания и развития литовской идентичности, принимая конгрессы диаспоральной организации Santara -Sviesa ("Согласие - Свет").

После восстановления независимости Литвы чета Адамкусов вернулась в Литву.

Когда в январе 1998 года Адамкус стал президентом Литвы, она вскоре создала фонд своего имени для поддержки нуждающихся в опеке детей, которым руководила в течение 15 лет.

Экс-президент, который занимал этот пост дважды - в 1998–2003 и в 2004–2009 годах, в своих мемуарах написал, что Адамкене решила заниматься благотворительностью еще во время предвыборной кампании.

Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене / E. Blaževič/LRT

За время ее руководства фонд собрал и распределил более 1 млн евро пожертвований. Позже фонд благотворительности и поддержки был переименован в "Давайте взращивать будущее", а его архивные материалы были переданы в Библиотеку Адамкуса и Музей фонда Адамкене, созданный в гимназии Бутримоняй Алитусского района.

Мнение Адамкене было важно и в политических вопросах. Адамкус рассказывал, что во время своего президентства он часто спрашивал мнение жены о том, как поступить в том или ином случае.

В конце апреля она была госпитализирована в клинику Сантарос Вильнюсского университета, у нее было диагностировано нарушение мозгового кровообращения и она перенесла срочную операцию. С тех пор она находилась в тяжелом состоянии в реанимации.

Адамкене скончалась в воскресенье в Вильнюсе.

Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене
Похороны Альмы Адамкене
# Литва
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