Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус: "Я пытаюсь понять, как создать лучшую жизнь для людей в нашей стране"

Отношение к тому, что Клайпеда - городской порт, не является прогрессивным: так говорит новый мэр города Арвидас Вайткус о вопросе отношений города и порта, который поднимается уже много лет, поскольку он много лет возглавлял Клайпедский государственный морской порт и контролировал его деятельность. Вайткус, который был избран мэром Клайпеды с большим отрывом на выборах мэра весной этого года, признается LRT.lt, что его победе в 2019 году в некоторой степени помешала раскрытая отделом расследований ЛРТ информация о поддержке его избирательной кампании портовыми предпринимателями. На этих выборах политика вновь поддержали известные клайпедские портовые миллионеры, но новый мэр настаивает, что в портовом городе нет конфликта интересов.

В интервью LRT.lt новый мэр Клайпеды, который в прошлом сроке работал в городском совете, также рассказал об инициативе общественного деятеля Андрюса Тапинаса, о том, как он сам распорядился выделенными политикам средствами, о партийном билете социал-демократа и о том, действительно ли у него есть значок с серпом и молотом.

- В период выборов появилась информация о вашей учебе в Украине. Вы публично заявили, что учились в Национальном юридическом университете Украины, но на самом деле в то время это была Высшая школа МВД СССР в Харькове, или, как ее сокращенно называли, Школа милиции СССР. Не могли бы Вы прокомментировать эту информацию: как называлось учебное заведение, в котором Вы в то время учились, и действительно ли у Вас есть значок с серпом и молотом?

- В те времена вся Литва жила при советской системе, и, хочешь ты того или нет, но если ты закончил высшее учебное заведение - будь то КПИ, который сейчас КТУ, или какая-либо другая страна Советского Союза - у тебя был такой же значок.

Моя история о том, почему я изучал другую науку после окончания инженерного факультета нынешнего КТУ, заключается в том, что в то время в стране была большая напряженность, и нас призывали в армию. Я только создал семью, у меня родился ребенок, и вот-вот должна была прийти повестка в армию... Был выбор между службой в армии и получением еще одного высшего образования. В то время можно было избежать службы в армии, изучая медицину, сельское хозяйство или право. Я выбрал юриспруденцию.

Арвидас Вайткус / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

В Украине была новая модель обучения. В этих учебных заведениях можно было также стать прокурором, адвокатом - специальностей было много. При обучении там учитывались зачеты из других вузов, поэтому вместо пяти лет, что было нормой в то время, мне удалось закончить обучение за два года.

Альтернативой была служба в армии. Напомню, что в то время шла война в Афганистане, военные действия в Нагорном Карабахе и Чернобыле. Это были "прекрасные" времена. Кстати, когда я пришел в военный комиссариат, подобные предложения я и получил.

- И юриспурденция не сразу исчезла из вашей жизни. С 1993 года Вы работаете в Клайпедском районном главном комиссариате полиции. Почему изменился Ваш карьерный путь?

- В те времена существовали так называемые мандатные комиссии. Мандатная комиссия означала, что после окончания того или иного высшего учебного заведения ты должен был работать по специальности. Это был мой выбор. Когда я уезжал на учебу, уже была договоренность, что после окончания вуза я туда вернусь.

В Клайпедском комисариате я проработал около шести лет, и мне не понравилась эта жизнь. Это был очень сложный район, и мне пришлось работать в период, когда Литва стала независимым государством. Сегодня я не могу сказать открыто, потому что есть некоторые секреты, но я довольно активно участвовал в процессе обретения Литвой независимости.

Это не было работой мечты, и по профессии, которую я приобрел в Украине, и когда Литва стала независимой, я думаю, в 1993 году, я увидел, что в Литве есть возможность заниматься бизнесом, и я занялся бизнесом.

Клайпеда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Министерство транспорта и коммуникаций и Клайпедский государственный морской порт - киты вашей карьеры. Иногда кажется, что Вы говорите об этапе управления портом с некоторой ностальгией. Тоскуете ли Вы по работе в порту? Как бы вы оценили этот этап - что порт дал вам как человеку и что вы дали порту?

- Работа в порту дала мне только зарплату (смеется).

Для меня было загадкой и остается загадкой по сей день, почему тогдашний министр транспорта Зигмантас Бальчитис пригласил меня в свою команду. Может быть, потому, что моя работа в бизнесе была связана с инженерией, которая связана с проектированием судов. <...>

Работа в министерстве означала, что я буду отвечать не только за порт, потому что сфера моего кураторства была очень широкой - я был членом правления или председателем совета директоров 6 крупных государственных компаний, включая Литовские железные дороги и другие. Я отвечал за весь водный транспорт, как за внутренние водные пути, так и за порты. Я возглавлял международные рабочие группы, отвечал за логистику Литвы, за хорошее функционирование международных сетей, и на мне лежала большая ответственность за интеграцию всей этой правовой базы, за которую я отвечал, в правовую базу Литвы как страны Европейского Союза в 2004 году. Были сотни, если не тысячи законодательных актов, которые должны были поступить на утверждение в парламент. Мне приходилось представлять Литву в международных организациях и во многих других областях.

Порт был, пожалуй, самым большим вызовом, потому что порт, вероятно, стал самым очевидным лидером в транспортной системе, как тогда, так и в последнее время. Он является главным генератором в любой транспортной сфере.

От клайпедских политиков со стажем мы слышали, что это не город-порт, а город в порту. Это действительно не прогрессивно для города и его жителей. Мы должны видеть целое. Нравится нам это или нет, но нам нужно объединить этих людей, чтобы создать новое будущее для Клайпеды. Возможно, дискриминационное отношение к общинам Клайпеды стало мотивирующим фактором для того, чтобы покинуть транспортную систему и прийти работать в город.

Клайпеда / R. Rumšienė/LRT

- Давайте перейдем к политике. Вы неоднократно говорили, что Вы не политик, но вы - бывший член Социал-демократической партии Литвы, а на этих выборах Вы уже возглавили политический комитет "Верность Клайпеде" и сами стали мэром. Почему Вы тогда отказались от партийной принадлежности и, казалось бы, отказались от имиджа политика?

- Даже когда ты работаешь заместителем министра, у тебя есть определенные политические позиции. Я хотел сказать, что меня больше всего волнует экономика Литвы, и именно экономика. Меня самого больше волновали экономические процессы, чем политические.

Если, находясь на ответственной министерской должности, ты начинаешь заниматься политикой, то ни умом, ни руками до экономики не дотянешься. Я хочу заниматься экономическими вопросами, а вы, политики, министры, можете выбирать свой собственный путь. <...>

Вот почему я всегда говорил, что я не политик. Я пытаюсь понять, как создать лучшую жизнь для людей в нашей стране.

Как вы видели, до сих пор я не был членом ни одной политической партии. Теперь, когда комитеты вроде как приравнены к партиям, я не знаю, как себя здесь называть. Но я определенно сказал, что я политик, когда стал членом совета, потому что очевидно, что это чисто политическая позиция. <...> Тем более после того, как стал мэром.

Клайпеда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

У нас в Клайпеде была история, когда позиции мэра и директора администрации были совершенно разными, и произошел процесс увольнения, потому что между ними не было согласия. Сегодня государство действительно поняло и в прошлом году приняло решение о том, что мэр должен непосредственно руководить администрацией. Тогда он должен будет нести ответственность за все решения.

Конечно, если решения будут разрушительными, у мэра есть очень четкая возможность в совете общаться и говорить людям, что вот решение, которое мы представляем, которое мы предлагаем и которое мы считаем прозрачным, которое мы считаем ясным, и с которым совет не согласен. Почему Совет не одобряет решение, пусть общественность видит и решает.

- Предвыборная борьба между вами и Витаутасом Грубляускасом в 2019 году была очень напряженной и она проходила на равных. Многие не сомневались, что мэром Клайпеды станете вы. Незадолго до выборов разразился скандал, когда отдел расследований ЛРТ опубликовал информацию о поддержке избирательной кампании портовыми бизнесменами. Как Вы оцениваете, способствовал ли этот скандал тому, что В. Грубляускас победил, и как Вы сами вспоминаете этот период?

- Я бы в своей жизни не повернул назад и не стал бы ничего делать по-другому.

Арвидас Вайткус / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Несомненно, это внесло свой вклад. Я говорил то же самое четыре года назад - обо мне говорили много неправды. Хочу сказать, что <...> в Главной комиссии по служебной этике выяснилось, что лично я не получал никаких средств от бизнесменов. Это была спонсорская помощь через партию. Я не был членом партии. Адвокат из Главной избирательной комиссии, который выступал в Комиссии по этике, очень ясно дал понять, что господин Вайткус не был членом партии и что он не был участником партийного бюджета или бухгалтером, который мог бы использовать деньги тем или иным образом.

Ну да ладно, я оставил это в прошлом. У меня есть выводы по моим жалобам. Я не люблю писать жалобы, но я писал в Комиссию по этике в сфере общественной информации и в Службу инспектора СМИ. Первая - более общественная, вторая - более государственная. И от обоих я получил ответы о том, что СМИ... в некоторых местах у нас вроде как была возможность опровергнуть, в некоторых местах была информация, которая не соответствует действительности.

Я не держу зла. Что случилось, то случилось. Но я всегда говорил, что чем объективнее будут СМИ в нашей стране, тем больше у нас будет демократии. За последние четыре года, что я занимаюсь политикой, я увидел, что общественность понимает, что хорошо, а что плохо в СМИ.

- Что касается товарищей, то одним из самых громких скандалов стало антисемитское высказывание Ремигиюса Жемайтайтиса. Его нет в Совете, хотя он обещал жителям Клайпеды, что будет, но он привел к власти членов партии "Свобода и справедливость", с которой вы создали правящую коалицию. Как Вы оцениваете заявление Р. Жемайтайтиса?

- Эти две недели, когда я погружен в ритм 10-12-часовой работы, обсуждения вопросов города Клайпеды, бюджета, структуры, стратегического плана, болячек, начатых и имеющих серьезные проблемы проектов, я как-то, честно говоря, только очень быстро просматриваю газеты. Но об этом событии я слышал.

Клайпеда / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Я думаю, что зрелые политики должны очень хорошо думать о том, что они говорят общественности. И вообще, дискриминация в отношении любого гражданина Литвы, или представителя литовских общин, или Европы и мира, я думаю, неуместна для серьезного политика, солидного политика. Но я думаю, что он в политике не первый день, и общественность выскажет свое мнение, свою критику по поводу качества выступления.

Я бы лично очень сожалел, если бы допустил подобную ошибку. Но какой бы путь ни выбрал этот политик - это его решение.

- Инициатива общественного деятеля Андрюса Тапинаса "Skaidrinam 2023", в ходе которой выясняются неожиданные факты, в настоящее время прокатилась по муниципалитетам Литвы. Почти во всех проверенных муниципалитетах были обнаружены проблемы, а в некоторых случаях возможные случаи обмана поражают воображение, и ситуация уже заинтересовала правоохранительные органы. Что вы думаете об этой инициативе и, если бы взгляд упал на Клайпеду, что бы мы узнали о прошедшем сроке?

- У меня не было никакого доступа к тому, что происходило в Клайпеде, кто из коллег-членов совета на что и как тратил деньги. Я слышал об очень больших счетах за телефон, но кого из депутатов - я не знаю, могу только предполагать, но не хочу этого делать. Для зрелого политика это не очень хорошо. Те, кто хочет узнать, узнают.

Не нужно создавать возможности для толкования в законодательной базе. Все должно быть предельно ясно. Я считаю, что член совета должен получать соответствующее вознаграждение за свою работу, а как он или она тратит эти средства - это дело совести. Избиратели будут судить об этом.

Клайпеда / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

- Как Вы сами распорядились средствами, выделенными советнику?

- Зарплата, которую я получал за работу в комитетах и различных комиссиях в качестве члена совета, была перечислена на мой собственный счет, и вся она пожертвована Клайпедской детской больнице. Это был мой выбор, это была моя социальная позиция - больница принадлежит Клайпеде.

Деньги, которые были выделены на административные и канцелярские расходы, в основном тратятся на топливо. Несколько раз я покупал бумагу, скрепки и тому подобное, но это никогда не было больше 300 евро.

Я спокоен на 100%, потому что знаю, как потратил деньги. Не было компьютеров на 14 000 евро, не было телефонных разговоров. В основном я платил за них своими собственными деньгами. Короче говоря, многое из того, на что пришлось расходовать деньги, было потрачено из моих личных и семейных средств.