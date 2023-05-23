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Новости2023.05.23 08:40

Из-за спиленного в Вильнюсе дуба компания-застройщик Rinktinės NT решила остановить проект на улице Цейкиню

НГ
Новая газета – Балтия 2023.05.23 08:40
В Вильнюсе без разрешения срубили дуб
В Вильнюсе без разрешения срубили дуб / E. Blaževič/LRT nuotr.

Компания-застройщик Rinktinės NT решила остановить проект административных зданий и гостиницы на улице Цейкиню после скандала со спилом столетнего дуба, передает Delfi.

По данным портала, планировалось спилить не только дуб, но еще восемь деревьев. Автор проекта — компания DO ARCHITECTS — заявила, что расторгает договор с застройщиком Rinktinės NT.

Участок, на котором было спилено вековое дерево, косвенно принадлежит одному из самых состоятельных бизнесменов Эстонии Тоомасу Аннусу. Единственный акционер Rinktinės NT — зарегистрированная в Нидерландах компания ELL Real Estate Holding. Эта компания принадлежит эстонской Kapitel, которая в свою очередь входит в Kapitel Group, принадлежащую Аннусу.

20 мая в районе улицы Ринктинес в Вильнюсе во время строительных работ спилили столетний дуб. По словам мэра города Валдаса Бенкунскаса, компании-застройщику Rinktinės NT грозит уголовная ответственность, так как мэрия обратилась в правоохранительные органы.

На спил дуба отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он призвал правоохранительные органы дать принципиальную оценку этому делу. Вечером 21 мая на месте спиленного дуба появились цветы и свечи.

Новая газета – Балтия

# Литва
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