В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО) из-за проникновения на территорию области диверсионных групп из Украины.

По его словам, режим КТО "устанавливает специальные меры и временные ограничения". "Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", – уточнил чиновник.

Также губернатор Белгородской области сообщил о сбитом над территорией региона беспилотнике. "По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала ASTRA, в настоящее время боевые действия ведутся в Грайворонском округе, местные жители сообщили, что население массово эвакуируется. В частности, эвакуация идет в селе Глотово.

Позже Гладков сообщил о том, что в результате инцидента в Грайворонском округе пострадали восемь человек, погибших среди мирных жителей, по словам губернатора, нет. Он также отметил, что большая часть жителей уже покинула Грайворонский городской округ.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя события в регионе, заявил, что Украина не имеет прямого отношения к действующей в Белгородской области диверсионной группе, но "с интересом следит за происходящими событиями и изучает ситуацию".

Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. #Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо,… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2023

По его словам, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране "всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках". Подоляк добавил, что "подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России".

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинскому каналу "Суспiльне", что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" действительно проводят операцию в Белгородской области для того, чтобы отодвинуть "противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения". Он подчеркнул, что в Белгородскую область зашли "исключительно граждане России".

Напоминаем, утром 22 мая о заходе в Белгородскую область сообщил легион "Свобода России" – добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины. Его участники заявили о том, что совместно с "Русским добровольческим корпусом" они "освободили н/п Козинку Белгородской области", а "в Грайворон зашли передовые отряды". "Двигаемся дальше. Россия будет свободной!" – говорится в сообщении.

Белгород / Vida Press nuotr.

Российские власти несколько часов не подтверждали диверсию легиона "Свободы России" в Белгородской области. Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского городского округа области "зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

Гладков также утверждает, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу были доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. По его словам, женщина в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. До этого губернатор заявлял, что в Белгородской области 22 мая не было ни раненых, ни убитых.

Это уже как минимум вторая диверсионная операция на территории России. В начале марта "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли села Любечане и Сушаны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что в результате атаки погибли два человека, ранения получил один ребенок.

"Настоящее время"