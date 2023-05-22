В Вильнюсе белорусские активисты провели акцию, посвященную Дню политзаключенных

На Кафедральной площади Вильнюса белорусские активисты провели акцию, посвященную Дню политзаключенных.

На площадь вынесли 150 сумок, какие собирают в тюрьму, – они служат напоминанием о более чем 1500 политзаключенных в Беларуси.

Как отмечает белорусская служба Радио Свобода, подобные сумки используются для личных вещей политзаключенных. Они вынуждены таскать их с собой в сложных условиях на "переходах" – например, при переезде в новую колонию.

Одновременно у возвышающегося над площадью памятника князю Гедимину прошла молитва за свободу.

Ряд акций солидарности с политзаключенными Беларуси прошли также 19-20 мая.

Тем временем международное литературное объединение Pen International опубликовало открытое письмо, в котором требует освободить Алеся Беляцкого и других белорусских политзаключенных. Под обращением подписалось 103 нобелевских лауреата.

В тексте письма описана история нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, а также осуждается "жестокое обращение белорусских властей, безжалостное и систематическое подавление независимых голосов".

"Мы стоим на стороне множества писателей, журналистов, деятелей культуры, правозащитников и граждан Беларуси, отбывающих длительные сроки лишения свободы только за то, что мирно выражали свои взгляды и говорили правду властям. Мы поддерживаем бесстрашный народ Беларуси, который продолжает бороться за свои права человека", – сказано в письме.

"Настоящее время"