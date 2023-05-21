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Новости2023.05.21 15:14

Прощание с Альмой Адамкене состоится в президентском дворце, бывшая первая леди будет похоронена в Каунасе

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ELTA 2023.05.21 15:14
Альма Адамкене
Альма Адамкене / BNS nuotr.

Как сообщают представители президентской администрации, прощание с бывшей первой леди Литвы Альмой Адамкене, скончавшейся после тяжелой болезни, будет проходить в понедельник и вторник в Колонном зале президентского дворца.

По сообщению президентской администрации, прощание будет проходить в понедельник с 18:00 до 21:00 и вторник с 9.00 до 11.30. Гроб планируется вынести во вторник в 12:10.

В 12:30 в базилике вильнюсского Архикафедрального собора будут отслужена месса.

Похороны – во вторник в 16:00 на каунасском Пятрашюнском кладбище.

Альма Адамкене и Валдас Адамкус
Альма Адамкене и Валдас Адамкус / BNS nuotr.

Президентская администрация просит всех, кто желает попрощаться с бывшей первой леди, не приносить цветы, а деньги, предназначавшиеся для покупки цветов, пожертвовать на благотворительные цели, тем самым продолжая традиции Альмы Адамкене.

ELTA напоминает, что бывшая первая леди Литвы А. Адамкене скончалась в воскресенье на 97-м году жизни после тяжелой болезни.

В конце апреля первой леди потребовалось медицинское вмешательство. Сначала А. Адамкене была доставлена в вильнюсскую Сантаришкскую больницу, где у нее диагностировали нарушение мозгового кровообращения. Как стало известно позднее, медики успешно провели интервенционную процедуру и восстановили кровообращение.

После операции А. Адамкене оставалась в больнице для дальнейшего лечения и ухода.

Альма Адамкене
Альма Адамкене и Валдас Адамкус
# Литва
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