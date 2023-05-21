Ушла из жизни бывшая первая леди страны Альма Адамкене

На 97-м году жизни ушла из жизни бывшая первая леди, супруга президента Валдаса Адамкуса Альма Адамкене. Это сообщение порталу LRT.lt подтвердили в президентской администрации.

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 97-м году жизни после тяжелой болезни умерла бывшая первая леди Литвы Альма Адамкене», – говорится в сообщении президентской администрации, поступившем в воскресенье утром.

В апреле 2023 года госпожа Альма перенесла инсульт и лечилась в Сантаришкской больнице. Осенью 2019 года она уже переносила инсульт, после чего почти на месяц была госпитализирована. Последствия инсульта, как говорил в мае 2022 года президент Валдас Адамкус, госпожа Альма чувствовала и по прошествии более двух лет.

Валдас Адамкус и Альма Адамкене / I. Gelūno / BNS nuotr.

А. Адамкене родилась 10 февраля 1927 года в Шяуляй в семье торговца Стасиса Нутаутаса и Оны Соблите-Нутаутене.

Когда в 1944 году советская армия вторглась в Литву, А. Адамкене, тогда еще Нутаутайте, вместе с родителями переехала в Германию. Там она окончила гимназию, а затем училась на филологическом факультете Эрлангенского университета.

Альма Адамкене / Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus nuotr.

Через пять лет после приезда в Германию вся семья перебралась в США. По приезде в США А. Адамкене работала лаборантом на сталелитейном заводе, затем – в страховой компании. В 1951 году она вышла замуж за Валдаса Адамкуса.

С 1962 года в течение двадцати пяти лет он владел дачной резиденцией «Tabor Farma», ставшей очагом литовской культуры. Там не один год проводились съезды организации «Santara-Šviesa», куда входили либерально настроенные литовские эмигранты.

Благотворительная деятельность

А. Адамкене получила известность и благодаря своей благотворительной деятельности. Осенью 1997 года, когда еще шла президентская избирательная кампания, она заявила, что независимо от исхода выборов будет заниматься в Литве благотворительной деятельностью.

Валдас Адамкус и Альма Адамкене / BNS nuotr.

После победы ее мужа на выборах А. Адамкене сдержала свое слово, и в 1999 году был основан Благотворительный фонд Альмы Адамкене, целью которого была помощь детям. Позже фонд изменил свое название на «Растим будущее».

Однако в фонде заботились не только о детях. Там уделялось много внимания помощи пожилым людям, особенно тем, у кого нет семьи и кто чувствует себя одиноким.

Валдас Адамкус и Альма Адамкене / BNS nuotr.

Любовь, растянувшаяся на десятилетия

В. Адамкус и А. Адамкене были женаты более шести десятилетий. Они познакомились в литовской гимназии в Эйхштетте. В книге «Альма», изданной по случаю 80-летия первой леди, В. Адамкус описывал свои впечатления от встречи с Альмой, которая в то время еще носила фамилию Нутаутайте:

«Когда собрались гимназисты, мой взгляд упал на голубоглазую девочку с желтыми косами. Это была Альма. Позже мы учились с ней в выпускном классе гимназии. Альма выделялась на общем фоне мягкостью и манерой держаться. Я был не единственным, кто посматривал на нее в то время в гимназическом классе».

Валдас Адамкус и Альма Адамкене / photo courtesy of the family

Позже он рассказывал, что когда просил руки любимой, то испытывал такое волнение, что едва мог произнести самые важные слова, определившие всю совместную жизнь.

«Я благодарен Альме за то, что она поддерживала меня, и я многого добился только благодаря ее помощи», – говорил В. Адамкус в интервью информационной программе TV3 по случаю 65-летия их свадьбы. И всегда добавлял, что любит свою жену так же сильно, как в первый день.