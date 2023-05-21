Итальянский кардинал возглавит мирную миссию Ватикана в Украине

Папа Римский Франциск поручил Главе конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить миссию по достижению мира в Украине.

В заявлении Ватикана говорится, что 67-летний Дзуппи будет выполнять миссию по согласованию с государственным секретариатом Ватикана, «с целью способствовать снижению напряженности конфликта в Украине, в надежде, которую никогда не оставлял Святой Отец, что это может положить начало мирному процессу».

Дипломатический источник в Ватикане сообщил Reuters, что Дзуппи попытается встретиться отдельно и с Зеленским, и с Путиным.

Папа Франциск впервые упомянул о «мирной миссии», когда возвращался из поездки в Венгрию в апреле, но не сообщил никаких подробностей.

«Сейчас идет работа над миссией, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее», - сказал тогда понтифик журналистам.

В субботу Ватикан заявил, что сроки и детали миссии еще прорабатываются.

Дзуппи является членом Общины Святого Эгидия, римской группы мира и справедливости, которая в 1992 году стала посредником в заключении соглашения, положившего конец гражданской войне в Мозамбике. Конфликт в этой африканской стране привел к гибели около миллиона человек и вынудил около четырех миллионов жителей покинуть свои дома.

Папа Франциск возвел Маттео Дзуппи в сан кардинала в 2019 году, а в прошлом году Дзуппи избрали главой Конференции итальянских епископов.

Недавно государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что «сейчас настал момент взять на себя инициативу по установлению справедливого мира в Украине».

В 2003 году покойный Папа Иоанн Павел II направил высокопоставленных представителей в Вашингтон и Багдад в безуспешной попытке предотвратить войну в Ираке.

Как отмечает Reuters, Зеленский встретился с Папой Франциском в Ватикане в прошлую субботу, но после этого, похоже, преуменьшил возможность папского посредничества.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир... Путин только убивает. Нам не нужно посредничество с ним», - сказал Зеленский в эфире итальянского телевидения.

В заявлении Ватикана в день визита Зеленского ничего не говорилось о такой миссии, и Зеленский сказал, что попросил Папу поддержать собственный мирный план Киева, который предусматривает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение военных действий.

Голос Америки