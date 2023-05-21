Международный «Мемориал» возродился в новом виде

Правозащитница Ирина Щербакова – об учреждении новой организации и «кафкианском абсурде» в России.

На днях 15 организаций сети «Мемориала» объявили об учреждении в женевской юрисдикции Международной Ассоциации «Мемориал», которая продолжит дело и лучшие проекты Международного Мемориала, ликвидированного в России на рубеже 2021–2022 годов.

В состав первого правления вошли одиннадцать человек: Николя Верт (Франция), Анке Гизен (Германия), Андреа Гуллотта (Италия), Евгений Захаров (Украина), Ирина Кизилова (Израиль), Сергей Кривенко (Россия/Литва), Анна Миркес-Радзивон (Польша), Олег Орлов (Россия), Жозефина фон Цитцевитц (Великобритания), Степан Черноушек (Чехия), Ирина Щербакова (Россия/Германия).

Сопредседателями правления были избраны Андреа Гуллотта, Евгений Захаров и Ирина Щербакова.

О целях и задачах новой старой структуры Русская служба «Голоса Америки» поговорила с новоиспеченным сопредседателем организации Ириной Щербаковой.

Виктор Владимиров: Как в данном случае все же правильнее сформулировать: вы создали новую организацию или воссоздали старую?

Ирина Щербакова: И то, и другое. С одной стороны, есть безусловная преемственность всей нашей прежней работа, мы хотим сохранить наследственность, бренд. Но работа в новых условиях, разумеется, накладывает свой отпечаток. В последнее время возникли некоторые новые «мемориальские» организации. В частности, в Польше. Не все, по понятным соображениям, смогли собраться. Но 15 организаций проявили инициативу и создали Международную Ассоциацию «Мемориал». Посмотрим, что будет дальше. Дорога в нашу ассоциацию, естественно, никому не заказана. Будем думать, что и как, следить за развитием ситуации в Украине и России.

В.В.: Вы определились с приоритетами?

Е.Щ.: Во многом они остаются неизменными. Это всё, что связано с публичной памятью о политических репрессиях, сохранение памяти, исследование её на постсоветском пространстве и в странах Восточной и Центральной Европы, где некогда существовали коммунистические режимы. И, разумеется, права человека, правозащитная деятельность, которую мы всегда сочетали с исторической. Так будет и в дальнейшем, надеюсь.

В.В.: В составе ассоциации есть представитель Украины. Взаимодействие российских и украинских полпредов сейчас, в условиях развязанной Кремлем войны, стало весьма и весьма проблематичным в самых разных сферах. Как обстоит дело у вас?

И.Щ.: Может, у кого-то сложности в этом смысле и есть. Но, как мне кажется, мы все же находимся в другом положении. Потому что «Мемориал» создавался еще на советском пространстве. В него, естественно, вошли организации из Украины. И одной из них все эти годы руководит Евгений Захаров. У возглавляемой им структуры скорее более правозащитное направление, но и историческое тоже. Это очень заслуженная организация из Харькова. Захаров – человек очень известный в Украине… И, как мне представляется, «Мемориал» – место для разумных людей. Мы всегда выступали против всяких имперских и постколониальных, посткоммунистических явлений и предупреждали о них гораздо раньше, чем многие. С самого начала Чеченской войны «Мемориал» занимался фиксированием и обнародованием преступлений против гражданского населения, против человечества, пытался добиваться того, чтобы виновные были наказаны, предупреждал, как опасно оставлять злодеяния без последствий. Это не просто отрыжка имперского сознания, а в этом таится очень большая угроза. И жизнь показала, что мы оказались правы. То же самое было с войной в Грузии и аннексией Крыма.

В.В.: Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в России в контексте существования НКО?

И.Щ.: Конечно, ситуация сильно изменилась к худшему, начиная с декабря 2021 года и далее по нисходящей, когда была окончательно подтверждена ликвидация «Мемориала» после нашей апелляции. Положение правозащитных организаций разительно ухудшилось, они подвергаются преследованиям, обыскам, превращающимся в вакханалию. Сейчас выдвинуто серьезное обвинение против Олега Орлова, члена нашей ассоциации. Скоро суд… А как было с нами? Не все же до сих пор понимают, но дело в том, что Международный «Мемориал» – это сеть организаций. Поэтому объявлять сеть «иностранным агентом» было абсурдом. Как можно объявить сеть, в которую, кстати, входило много зарубежных организаций, чьим-то агентом? Совершенно кафкианский абсурд. Но применительно к России уже ничему не удивляешься. Уже арестовывают театральных деятелей по всяким феерическим обвинениям, что ж тут говорить.

В.В.: Тем не менее, теплится ли в вас надежда вернуться когда-нибудь в Москву, на Каретный ряд?

И.Щ.: Надежда всегда умирает последней. Иначе, как говорил (Николай) Пунин, муж (гражданский) Анны Ахматовой: «Главное, не теряйте вашего отчаяния…» Это, конечно, горькая шутка. Понятно, что надеемся. Верим, что, если не мы, то другое поколение увидит, как торжествуют правда и справедливость, а новое государство извинится перед нами и даст возможность продолжить работу в нормальных условиях. Дел – непочатый край.

Голос Америки