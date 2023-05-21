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Новости2023.05.21 08:15

Зубров в Литву вернули 50 лет назад, но популяция растет очень медленно

E
ELTA 2023.05.21 08:15
Зубр
Зубр / AP nuotr.

В этом году исполняется 50 лет со дня возвращения зубров в литовскую природу. За это время для них было открыто два загона; в этих загонах и на воле содержится около 280 крупных животных. И все же натуралисты подчеркивают, что из-за неравномерного распределения по территории рост популяции зубров в стране идет довольно медленно.

По словам лесничего Йонаса Лейки, в Литву, в Пашиляйский зубровник, загонные зубры были завезены в 1969 году. 6 мая 1973 года пять зубров были выпущены из загона Пашиляйского зубровника на волю. Реинтродукция прошла успешно, и с тех пор зубры свободно живут в лесах Литвы. По словам лесничего, в настоящее время в стране насчитывается около 280 зубров: около 220-230 из них обитают в Панявежском и Кедайнском районах, где интенсивно ведется сельское хозяйство, а остальные – в Дзукии.

Зубр
Зубр / M. Čepulio nuotr.

Боятся вмешательства охотников

По утверждению натуралиста и фотографа-анималиста Ромуалдаса Бараускаса, более десяти лет наблюдающего за зубрами на воле, большая часть зубров обитает в неблагодарной зоне, где ведется интенсивное сельское хозяйство. По его мнению, фермеры недовольны тем, что зубры обитают на воле.

«Никто вам этого вслух не скажет, но некоторые не прочь начать на них охоту, чтобы их не оставалось на воле, а были только в загонах», – досадует Р. Бараускас.

Натуралист Марюс Чепулис, объявивший недавно о своей отставке с поста советника министра окружающей среды, согласен с тем, что зубры осложняют повседневную жизнь фермеров в центральной Литве, однако, по его словам, легализация охоты на зубров – еще не вопрос ближайшего будущего.

«Охота на зубров точно не планируется. Может быть, разрешат в будущем, когда их у нас будет не 200 голов, а несколько тысяч. Но сейчас ни один правовой акт нигде не позволяет на них охотиться – ни у нас, ни в Польше, ни в Беларуси», – поясняет специалист.

Марюс Чепулис
Марюс Чепулис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Перемены будут выгодны как фермерам, так и зубрам

По словам М. Чепулиса, основная проблема заключается в том, что большое стадо зубров живет на небольшой территории, где они вредят не только фермерам, но и самим себе.

«Люди не любят зубров, потому что люди вообще не любят животных, создающих проблемы. Это беда человека, а не беда зубров. Проблема же в том, что они живут в узком ареале, по крайней мере до этого года жили – от Паневежиса до Кедайняй, между via Baltica и Невежисом, – и никуда из этого ареала не уходили. Размножались между собой, из-за чего ухудшалась их генетика, появился инбридинг, поэтому они стали менее устойчивыми к болезням, увеличилась вероятность врожденных дефектов и смертности», – говорит М. Чепулис.

Зубры
Зубры / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

По словам специалиста, было решено исправить состояние существующей популяции путем перемещения части зубров из средней части Литвы в Дзукию, где в марте этого года в Стегальском природном комплексе был открыт зубровник. Там будет сформировано новое стадо; затем его выпустят на волю, где оно встретится с местными зубрами, пришедшими из Польши и Беларуси. Ожидается, что благодаря обновлению генов существующая популяция зубров станет более здоровой.

Зубр
Зубр
Марюс Чепулис
Зубры
# Литва
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