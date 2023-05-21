Naujienų srautas

Зубр
Новости 11 мин. назад

Зубров в Литву вернули 50 лет назад, но популяция растет очень медленно

Кардинал Маттео Дзуппи
Новости 30 мин. назад

Итальянский кардинал возглавит мирную миссию Ватикана в Украине

Владимир Путин
Новости 35 мин. назад

Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и российскую армию со взятием Бахмута

Тим Скотт
Новости 44 мин. назад

В США сенатор-республиканец Тим Скотт вступает в президентскую гонку

Война России против Украины
Новости 46 мин. назад

Международная Сахаровская конференция в Вильнюсе: какой будет Украина после ее победы в войне?

Михаил Войтенков
Новости 46 мин. назад

Активист движения за независимость Ингрии: Историю можно притормозить, но остановить нельзя

Валдас Бенкунскас
Новости 1 ч. назад

В столице спилен многолетний дуб, Бенкунскас называет это преступлением против вильнюсцев

Виктор Шендерович
Новости 1 ч. назад

Выступление Шендеровича в Лондоне отменили без объяснения причин

Андрей Данилко (Верка Сердючка)
Новости 19 ч. назад

МВД России проверяет караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки

Лидеры G7 почтили память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме
Новости 19 ч. назад

G7 призвала Китай оказать давление на РФ для окончания войны

Владимир Зеленский
Новости 21 ч. назад

Зеленский прибыл на саммит G7 на самолёте Франции

Флаг Казахстана
Новости 22 ч. назад

"Важные истории": Россия закупает беспилотники и чипы через Казахстан

Барак Обама
Новости 22 ч. назад

МИД России запретил въезд в страну Бараку Обаме и ещё 499 американцам

Обломок иранского дрона "Шахед". Иллюстративное фото
Новости 22 ч. назад

Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. Пострадавших нет

Литовское радио и телевидение
Новости 23 ч. назад

В конкурсе на замещение должности главы LRT участвуют Гарбачяускайте-Будрене и Забараускас

Штаб-квартира МВД России
Новости 23 ч. назад

МВД РФ объявило в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Новости2023.05.21 07:42

В США сенатор-республиканец Тим Скотт вступает в президентскую гонку

ГА
Голос Америки 2023.05.21 07:42
Тим Скотт
Тим Скотт / фото AP

Он хочет сосредоточиться на обнадеживающем послании и отстраниться от политики, основанной на недовольстве.

Сенатор Тим Скотт, представляющий в верхней палате Конгресса Южную Каролину, официально вступил в президентскую гонку.

Единственный чернокожий республиканец в Сенате, подал документы в Федеральную избирательную комиссию, объявив о намерении добиваться выдвижения кандидатом от партии на выборах 2024 года.

Глубоко религиозный 57-летний бывший страховой брокер, Скотт положил в основу своей политической идентичности работу своего деда на хлопковых полях на Юге США. Однако он отвергает идею о том, что расизм остается мощной силой в обществе, а свою кандидатуру и освобождение от бедности, предаваемой из поколения в поколение, он представляет как осуществление мечты, возможное только в Америке.

Он намерен объявить о начале кампании в понедельник в своем родном городе Норт-Чарльстон. Его первые рекламные объявления начнут выходить в эфир в Айове и Нью-Гэмпшире, первых штатах, которые проводят праймериз, уже на следующей неделе.

Скотт старается сосредоточиться на обнадеживающих темах и избегать высказываний, провоцирующих расколы, чтобы отстраниться от политики, основанной на недовольствах, которую предпочитают такие республиканцы как экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Последний пока не объявил о начале своей кампании, но, как ожидается, скоро сделает это.

Во время февральского визита в Айову Скотт говорил о «новом американском восходе», основанном на сотрудничестве.

«Я вижу будущее, в котором здравый смысл воссоздает точки соприкосновения, в котором мы создаем настоящее единство, не идя на компромисс с нашим консерватизмом, а обращая людей в наш консерватизм», – сказал он.

Однако во время той же поездки он выступил против политкорректности в такой же манере, что Трамп и Десантис.

«Если вам нужен план разрушения Америки, то продолжайте делать то, что Джо Байден позволял крайне левым делать с нашей страной последние два года, – сказал он. – Говорите каждому белому ребенку, что они угнетатели. Говорите чернокожим и темнокожим детям, что их удел – это обида, а не величие».

По многим вопросам позиции Скотта и основного течения Республиканской партии совпадают. Он выступает за сокращение правительственных расходов и ограничение абортов, заявляя, что в случае избрания президентом он подпишет федеральный закон о запрете абортов после 15 недель беременности.

Однако он подталкивал партию к принятию мер по реформе полиции после убийства Джорджа Флойда и время от времени критиковал реакцию Трампа на расовую напряженность.

При этом, несмотря на их разногласия, Скотт поддерживал в целом теплые отношения с Трампом, заявив в своей книге, что бывший президент «внимательно выслушивал» его точку зрения по расовым вопросам.

Если кампания Скотта окажется успешной, он станет вторым чернокожим президентом в истории страны, после Барака Обамы, но первым чернокожим республиканским президентом.

Голос Америки

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Зубр
13 мин. назад

Зубров в Литву вернули 50 лет назад, но популяция растет очень медленно

Кардинал Маттео Дзуппи
32 мин. назад

Итальянский кардинал возглавит мирную миссию Ватикана в Украине

Владимир Путин
37 мин. назад

Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и российскую армию со взятием Бахмута

Война России против Украины
6
48 мин. назад

Международная Сахаровская конференция в Вильнюсе: какой будет Украина после ее победы в войне?

6
Михаил Войтенков
8
48 мин. назад

Активист движения за независимость Ингрии: Историю можно притормозить, но остановить нельзя

8
Валдас Бенкунскас
1 ч. назад

В столице спилен многолетний дуб, Бенкунскас называет это преступлением против вильнюсцев

Виктор Шендерович
1 ч. назад

Выступление Шендеровича в Лондоне отменили без объяснения причин

Андрей Данилко (Верка Сердючка)
19 ч. назад

МВД России проверяет караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки

Лидеры G7 почтили память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме
19 ч. назад

G7 призвала Китай оказать давление на РФ для окончания войны

Владимир Зеленский
21 ч. назад

Зеленский прибыл на саммит G7 на самолёте Франции

Владимир Зеленский
2023.05.20 10:57

Зеленский прибыл на саммит G7 на самолёте Франции

Лидеры G7 почтили память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме
2023.05.20 12:50

G7 призвала Китай оказать давление на РФ для окончания войны

Обломок иранского дрона "Шахед". Иллюстративное фото
2023.05.20 09:34

Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. Пострадавших нет

Андрей Данилко (Верка Сердючка)
2023.05.20 13:00

МВД России проверяет караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки

Флаг Казахстана
2023.05.20 10:15

"Важные истории": Россия закупает беспилотники и чипы через Казахстан

Президентский дворец
2023.05.20 09:00

Администрация президента: Неправильно превращать проблему трех министров в проблему Сейма

Штаб-квартира МВД России
2023.05.20 09:00

МВД РФ объявило в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Барак Обама
2023.05.20 10:05

МИД России запретил въезд в страну Бараку Обаме и ещё 499 американцам

Литовское радио и телевидение
2023.05.20 09:25

В конкурсе на замещение должности главы LRT участвуют Гарбачяускайте-Будрене и Забараускас

Валдас Бенкунскас
2023.05.21 07:10

В столице спилен многолетний дуб, Бенкунскас называет это преступлением против вильнюсцев