В США сенатор-республиканец Тим Скотт вступает в президентскую гонку

Он хочет сосредоточиться на обнадеживающем послании и отстраниться от политики, основанной на недовольстве.

Сенатор Тим Скотт, представляющий в верхней палате Конгресса Южную Каролину, официально вступил в президентскую гонку.

Единственный чернокожий республиканец в Сенате, подал документы в Федеральную избирательную комиссию, объявив о намерении добиваться выдвижения кандидатом от партии на выборах 2024 года.

Глубоко религиозный 57-летний бывший страховой брокер, Скотт положил в основу своей политической идентичности работу своего деда на хлопковых полях на Юге США. Однако он отвергает идею о том, что расизм остается мощной силой в обществе, а свою кандидатуру и освобождение от бедности, предаваемой из поколения в поколение, он представляет как осуществление мечты, возможное только в Америке.

Он намерен объявить о начале кампании в понедельник в своем родном городе Норт-Чарльстон. Его первые рекламные объявления начнут выходить в эфир в Айове и Нью-Гэмпшире, первых штатах, которые проводят праймериз, уже на следующей неделе.

Скотт старается сосредоточиться на обнадеживающих темах и избегать высказываний, провоцирующих расколы, чтобы отстраниться от политики, основанной на недовольствах, которую предпочитают такие республиканцы как экс-президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис. Последний пока не объявил о начале своей кампании, но, как ожидается, скоро сделает это.

Во время февральского визита в Айову Скотт говорил о «новом американском восходе», основанном на сотрудничестве.

«Я вижу будущее, в котором здравый смысл воссоздает точки соприкосновения, в котором мы создаем настоящее единство, не идя на компромисс с нашим консерватизмом, а обращая людей в наш консерватизм», – сказал он.

Однако во время той же поездки он выступил против политкорректности в такой же манере, что Трамп и Десантис.

«Если вам нужен план разрушения Америки, то продолжайте делать то, что Джо Байден позволял крайне левым делать с нашей страной последние два года, – сказал он. – Говорите каждому белому ребенку, что они угнетатели. Говорите чернокожим и темнокожим детям, что их удел – это обида, а не величие».

По многим вопросам позиции Скотта и основного течения Республиканской партии совпадают. Он выступает за сокращение правительственных расходов и ограничение абортов, заявляя, что в случае избрания президентом он подпишет федеральный закон о запрете абортов после 15 недель беременности.

Однако он подталкивал партию к принятию мер по реформе полиции после убийства Джорджа Флойда и время от времени критиковал реакцию Трампа на расовую напряженность.

При этом, несмотря на их разногласия, Скотт поддерживал в целом теплые отношения с Трампом, заявив в своей книге, что бывший президент «внимательно выслушивал» его точку зрения по расовым вопросам.

Если кампания Скотта окажется успешной, он станет вторым чернокожим президентом в истории страны, после Барака Обамы, но первым чернокожим республиканским президентом.

Голос Америки