Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. Пострадавших нет

Россия в одиннадцатый раз с начала мая атаковала Киев дронами. Все обнаруженные беспилотники сбиты, никто не пострадал, сообщили киевские власти.

По данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила по Киеву 18 дронов "Шахед". Урон из-за упавших обломков беспилотников зафиксировали в нескольких районах украинской столицы. Среди них – пожар на крыше многоэтажного дома, повреждения технического здания, автомобилей и дорожного покрытия.

Помимо Киева ночью воздушная тревога звучала в Киевской и Черниговской областях. По мнению местных властей, Россия пытается нанести удары по ключевым объектам, истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины и держать жителей "в глубоком психологическом напряжении".

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8836 мирных жителей, 14 985 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.

Радио Свобода