Naujienų srautas

Владимир Зеленский
Новости 12 мин. назад

Зеленский прибыл на саммит G7 на самолёте Франции

Флаг Казахстана
Новости 54 мин. назад

"Важные истории": Россия закупает беспилотники и чипы через Казахстан

Барак Обама
Новости 1 ч. назад

МИД России запретил въезд в страну Бараку Обаме и ещё 499 американцам

Обломок иранского дрона "Шахед". Иллюстративное фото
Новости 1 ч. назад

Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. Пострадавших нет

Литовское радио и телевидение
Новости 1 ч. назад

В конкурсе на замещение должности главы LRT участвуют Гарбачяускайте-Будрене и Забараускас

Штаб-квартира МВД России
Новости 2 ч. назад

МВД РФ объявило в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Президентский дворец
Новости 2 ч. назад

Администрация президента: Неправильно превращать проблему трех министров в проблему Сейма

Варшава
Новости 2 ч. назад

Польша призвала Китай осудить агрессию России против Украины

Ремигиюс Жямайтайтис
Новости 2 ч. назад

Правление партии "Свобода и справедливость" останавливает членство Жямайтайтиса в партии

Заседание Сейма
Новости 2 ч. назад

Президиум правящей партии предлагает инициировать досрочные выборы в Сейм

«День уличной музыки»
Новости 2 ч. назад

20 мая в Литве пройдет «День уличной музыки»

Евгений Ройзман
Новости 3 ч. назад

Евгения Ройзмана оштрафовали за "дискредитацию" армии РФ

„Volkswagen ID.7“
Новости 17 ч. назад

Volkswagen продал все российские активы "Авилону" и уходит из РФ

День вишиванки
Новости 18 ч. назад

В Украинском центре в Вильнюсе отметили день вышиванки: «в вышиванке чувствуешь себя защищенно, сейчас это особенно ценно»

Алексей Ботвинов
Новости 18 ч. назад

Пианист Алексей Ботвинов: Я призываю своих коллег не выступасть с российскими музыкантами, поддерживающими варварский режим Путина

Флаг Беларуси
Новости 18 ч. назад

Более трёхсот граждан Беларуси не получили ВНЖ в Литве: является ли «правильное» заполнение новой анкеты основным фактором?

Новости2023.05.20 09:34

Россия в 11-й раз с начала мая атаковала Киев. Пострадавших нет

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.20 09:34
Обломок иранского дрона "Шахед". Иллюстративное фото
Обломок иранского дрона "Шахед". Иллюстративное фото / AP nuotr.

Россия в одиннадцатый раз с начала мая атаковала Киев дронами. Все обнаруженные беспилотники сбиты, никто не пострадал, сообщили киевские власти.

По данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила по Киеву 18 дронов "Шахед". Урон из-за упавших обломков беспилотников зафиксировали в нескольких районах украинской столицы. Среди них – пожар на крыше многоэтажного дома, повреждения технического здания, автомобилей и дорожного покрытия.

Помимо Киева ночью воздушная тревога звучала в Киевской и Черниговской областях. По мнению местных властей, Россия пытается нанести удары по ключевым объектам, истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины и держать жителей "в глубоком психологическом напряжении".

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине мая 2023 года в результате боевых действий погибли 8836 мирных жителей, 14 985 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Владимир Зеленский
14 мин. назад

Зеленский прибыл на саммит G7 на самолёте Франции

Флаг Казахстана
56 мин. назад

"Важные истории": Россия закупает беспилотники и чипы через Казахстан

Барак Обама
1 ч. назад

МИД России запретил въезд в страну Бараку Обаме и ещё 499 американцам

Литовское радио и телевидение
1 ч. назад

В конкурсе на замещение должности главы LRT участвуют Гарбачяускайте-Будрене и Забараускас

Штаб-квартира МВД России
2 ч. назад

МВД РФ объявило в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Президентский дворец
2 ч. назад

Администрация президента: Неправильно превращать проблему трех министров в проблему Сейма

Варшава
2 ч. назад

Польша призвала Китай осудить агрессию России против Украины

Ремигиюс Жямайтайтис
2 ч. назад

Правление партии "Свобода и справедливость" останавливает членство Жямайтайтиса в партии

Заседание Сейма
2 ч. назад

Президиум правящей партии предлагает инициировать досрочные выборы в Сейм

«День уличной музыки»
3 ч. назад

20 мая в Литве пройдет «День уличной музыки»

Флаг Беларуси
11
2023.05.19 16:16

Более трёхсот граждан Беларуси не получили ВНЖ в Литве: является ли «правильное» заполнение новой анкеты основным фактором?

11
День вишиванки
2023.05.19 17:05

В Украинском центре в Вильнюсе отметили день вышиванки: «в вышиванке чувствуешь себя защищенно, сейчас это особенно ценно»

„Volkswagen ID.7“
2023.05.19 17:38

Volkswagen продал все российские активы "Авилону" и уходит из РФ

Посол миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко
Интервью LRT.lt 7
2023.05.19 12:15
Интервью LRT.lt

Посол Украины в НАТО: "Не стоит возлагать все надежды на одну контратаку"

7
Люди
2023.05.19 14:07

Что происходит со средним классом Литвы?

Рига
2023.05.19 11:53

Обязательный экзамен по латышскому языку провалили более половины граждан России, его сдававших

Алексей Ботвинов
Интервью LRT.lt
2023.05.19 16:30
Интервью LRT.lt

Пианист Алексей Ботвинов: Я призываю своих коллег не выступасть с российскими музыкантами, поддерживающими варварский режим Путина

Заседание Сейма (иллюстративная фотография)
2023.05.19 12:47

Отставка правительства возможна, но это не означает досрочных выборов в Сейм

Владимир Зеленский
2023.05.19 15:21

Зеленский в Саудовской Аравии поговорит о Крыме

Сейм Литвы
2023.05.19 14:54

Оппозиция называет блефом заявление лидера консерваторов об отставке правительства