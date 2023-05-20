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МИД России запретил въезд в страну Бараку Обаме и ещё 499 американцам

РC
Радио «Cвобода» 2023.05.20 10:05
Барак Обама
Барак Обама / AP nuotr.

Министерство иностранных дел России добавило в "стоп-лист" для въезда в страну имена 500 американских граждан. В их числе бывший президент США Барак Обама, бывшие чиновники Белого дома, сенаторы, конгрессмены и главы военно-промышленных компаний.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, указано, что это ответный шаг на новые санкции, введённые США в пятницу против ряда российских лиц и организаций.

МИД отмечает, что в стоп-лист попали "и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия".

Кроме того, в том же документе МИД сообщается, что ведомство в очередной раз отказывает представителям посольства США в консульском посещении в СИЗО журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже. Отказ назван ответной мерой на невыдачу в апреле российским журналистам виз США, из-за чего они не смогли присутствовать при визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

"Штурмом Капитолия" СМИ называют массовые беспорядки 6 января 2021 года в городах США. В Вашингтоне сторонники экс-президента Дональда Трампа, который отказался признать своё поражение на выборах, прорвались в здание Капитолия и устроили там погром. В результате погибли пять человек, включая одного офицера полиции. После штурма Капитолия против сотен граждан возбудили уголовные дела, несколько человек осуждены.

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ 29 марта по обвинению в шпионаже. Он находится под арестом в СИЗО. Вашингтон признал Гершковича неправомерно задержанным. Вину Гершкович не признаёт.

Радио Свобода

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